Desmantelado en Anna un laboratorio de drogas de diseño que surtía a Europa y Norteamérica

Un 'Breaking Bad' a la valenciana, pero con unos protagonistas bastante diferentes al legendario Walter White de la icónica serie estadounidense. Es lo que ha detectado y desmantelado la unidad antinarcóticos de la Guardia Civil de Valencia en un laboratorio escondido tras la fachada de lo que aparentaba una vivienda más de Anna, en la Canal de Navarrés, y que en realidad se había convertido en un puntero laboratorio de drogas de diseño que eran enviadas a países de media Europa, pero también al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos y a Canadá.

De momento, hay al menos media docena de detenidos, todos ellos españoles, y una importante cantidad de metanfetamina (o cristal) y de ketamina intervenidas, listas para ser enviada a los distribuidores internacionales a través de un sistema de mensajería.

Todos los detenidos al cierre de esta edición eran españoles y ni tienen la formación universitaria en Química del profesor White ni un cáncer de pulmón que les haya empujado al narcotráfico. Pero la producción era igualmente de alta calidad, supervisada por sus 'maestros' neerlandeses. De momento, permanecen confinados en celdas de distintos cuarteles de la Guardia Civil, incomunicados, a la espera de ponerlos a disposición del juzgado que está supervisando la investigación policial desde que dio comienzo, hace varios meses.

Revuelo vecinal

La operación desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de València dio comienzo a primera hora de la mañana de ayer, en el casco urbano de Anna. El amplio despliegue de unidades de la Benemérita causó un importante revuelo entre los vecinos de esta pequeña localidad de poco más de 2.600 habitantes, que vio cómo agentes especializados en asaltos, de la Unidad de seguridad ciudadana (USECIC) de la Comandancia, irrumpían en dos viviendas, mientras varios drones controlaban desde el aire el perímetro de las casas para evitar que sus moradores pudieran darse a la fuga.

De momento, se desconoce la cantidad de droga ya envasada y a punto de distribuirse que se ha podido incautar, así como los productos químicos y de corte.

Por mensajería a medio mundo

Los ahora detenidos recibían los productos químicos para confeccionar las drogas desde China y en luego realizaban las mezclas en el laboratorio de la Canal, que contaba con importantes medidas de seguridad. Una vez obtenidas las drogas siguiendo las instrucciones de los neerlandeses, las envasaban y distribuían utilizando empresas de mensajería por toda Europa y Norteamérica.

Además de en Anna, los agentes han realizado registros y detenciones en otros municipios, aunque el resultado final de las mismas no ha trascendido.

De hecho, la operación continúa abierta y, se investiga además la posible existencia de ramificaciones que pudiera tener la organización en otros puntos tanto del territorio nacional como europeo.

Los nuevos aires del narco

No es la primera vez que se desmantela este tipo de laboratorios en la Comunitat Valenciana, de hecho a principios de este año 2026, la Policía Nacional desarticulaba una organización criminal asentada en México y España, con ramificaciones en València y Alicante, dedicada al tráfico de metanfetamina. La actuación, desarrollada en colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA), se enmarcó en la segunda fase de la operación Saga, iniciada en 2023, y se saldaba con la detención de nueve personas por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Entre los arrestados figuraban un miembro del cártel de Sinaloa, que permanecía oculto en un piso de Madrid del que apenas salía, y al que le pagaban un sueldo de 2.500 euros al mes a cambio de su silencio al haber participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas intervenidos en Alicante.

1.800 kilos de meta y 'Pablo Icecobar'

También en mayo de 2024, tal y como publicó Levante-EMV, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional confiscaba casi dos toneladas de metanfetamina en València, Puçol y Villena, donde estaba el almacén con la mayor parte de los 1.800 kilos de ‘cristal’ confiscados.

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Era el mayor cargamento confiscado hasta el momento en España a pocos cientos de kilos de los dos mayores alijos de metanfetaminas interceptados hasta ahora en Europa, ambos de 2,5 toneladas uno en un almacén de Rotterdam en 2019 y otro en Eemnes, al norte de Utrecht, en un laboratorio en plena producción, en 2021, montado por un mexicano que se erigió como el rey de la meta en Europa y bautizado como ‘Pablo Icecobar’. Tenía a gala haber inundado el mercado europeo montando una cadena de laboratorios en Países Bajos y en Bélgica, con ‘cocineros’ ya curtidos que traía desde México.