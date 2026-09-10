El octogenario que abusó de sus cinco nietos reconoce los hechos y evita la prisión

Ha llegado a la Sección Cuarta de la Audiencia de València valiéndose de un andador, a paso lento; como lento e interminable se les hizo cada uno de los días de esa década a esos nietos violentados sexualmente por su propio abuelo. Se enfrentaba a 30 años de cárcel por cinco delitos de abusos sexuales a menores de edad. Unos abusos que se prolongaron durante más de una década, concretamente desde 2011 hasta 2023. Fue la madre de los niños y niñas abusados la que interpuso la denuncia que ahora ha acabado en la condena del propio abuelo octogenario.

Rafael B. C., de 87 años de edad ha reconocido haber abusado de sus cinco nietos, concretamente de tres niños y dos niñas, cuando estos tenían entre cinco y ocho años. Unos abusos cometidos tanto en la vivienda como en el chalé familiar, ambos ubicados en un municipio de l'Horta Nord que este periódico omite para preservar la identidad de las víctimas.

Los cinco nietos fueron objeto de numerosos tocamientos y diferentes prácticas sexuales por las cuales sufren, a día de hoy, secuelas psicológicos por lo ocurrido.

Dos años por cada delito

De los 30 años de cárcel que era lo que se le pedía, al final se ha llegado a una conformidad al reconocer los hechos y haber abonado tanto la responsabilidad civil como las costas de la acusación particular, al final se ha quedado en 10 años de prisión.

Se le ha condenado como autor de cinco delitos de abuso sexual a razón de dos años de cárcel por cada uno, así como la prohibición de acercarse a menos de medio kilómetro de sus nietos durante seis años. El tribunal ha tenido en cuenta la concurrencia de la atenuante de reparación del daño muy cualificada, tras haber abonado los 70.000 euros de responsabilidad civil por los hechos, y por ello le rebajaba la pena.

Suspensión privilegiada de la pena

La defensa del condenado ejercida por el letrado José Montiel solicitaba la suspensión privilegiada del ingreso en prisión de Rafael B. C., recordando que no era "una cuestión baladí" pues cumplía con los requisitos del Código Penal haciendo hincapié en ese "plus de esfuerzo" al haber abonado las indemnizaciones y a que todas las penas por las que ha sido condenado, ninguna de ellas supera los dos años de cárcel, por lo que pedía dicha suspensión privilegiada.

Montiel apelaba a la edad del abusador, 87 años, así como a su dificultad para caminar y las enfermedades que padece, recordando a la sala que "la vida tiene un plazo" y el hombre que "no puede ni andar, ya es sabedor que ha provocado una escisión familiar" por los hechos.

Así las cosas, la defensa solicitaba con ello que no ingresara en prisión y que se le impusiera una multa a razón de cuatro euros de cuota diaria por espacio de cinco meses por cada uno de los delitos. Es decir 3.000 euros al més.

No debe delinquir en tres años

Tanto la fiscal como la acusación particular no se oponían a ello, pero añadían que debería cumplirlo lo acordado y además que no vuelva a delinquir en el espacio de tres años.

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El presidente del Tribunal, el magistrado Pedro Castellano, le explicaba al anciano ya condenado que se le iba a perdonar la pena de prisión siempre y cuando cumpla con los requisitos del pago de la multa y que no delinca en los próximos tres años, lo que era aceptado por Rafael B. C., firmando la conformidad de esa sentencia dictada 'in voce'.