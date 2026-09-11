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625 kilos de metanfetamina mezclada en un envío de aceite de coco procedente de México intervenidos en Madrid en marzo del 2026

El servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han desarticulado una red de tráfico de drogas con la incautación en Madrid de un cargamento de casi 625 kilos de metanfetamina mezclada en un envío de aceite de coco procedente de México.

La operación comenzó el pasado 19 de febrero cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Madrid, junto a miembros de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de Guardia Civil del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid–Barajas, identificaron un envío sospechoso procedente de México. La mercancía declarada consistía en 36 botes de aceite de coco. Tras una inspección física y la toma de muestras, el Laboratorio Central de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria confirmó que el contenido de los recipientes dio positivo en sustancias estupefacientes. Más información