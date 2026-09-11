Uno de los cabecillas del laboratorio de drogas de diseño de Anna es miembro de los Ángeles del Infierno

El cabecilla de la organización de narcotraficantes desmantelada en la Canal de Navarrés, tal como ha adelantado Levante-EMV este jueves, 10 de septiembre, por presuntamente fabricar drogas de diseño, principalmente metanfetamina (cristal) y ketamina, en un laboratorio clandestino desde donde enviaban los estupefacientes a Europa y Norteamérica ya tenía antecedentes por narcotráfico y, además, era miembro de la organización Ángeles del Infierno, según distintas fuentes consultadas. Se trata de una banda motera varias de cuyas ramas han sido condenadas a lo largo y ancho de Europa y Estados Unidos por su implicación en el crimen organizado, desde el tráfico de drogas (el delito al que más habitualmente se les ha asociado) al asesinato.

Los tres detenidos -el cabecilla, de 44 años, y sus dos compinches- en la operación policial llevada a cabo por agentes antinarcóticos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de València permanecen en calabozos de la Benemérita hasta que sean puestos a disposición judicial, algo que sucederá, probablemente, a lo largo de este viernes, 11 de septiembre.

Tal como adelantó este diario, la red desmantelada disponía de un laboratorio escondido tras la fachada de lo que aparentaba una vivienda más de Anna, en la Canal de Navarrés, en el que se fabricaban los comprimidos y cápsulas que luego eran enviados a países de media Europa, pero también al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos y a Canadá.

De momento, hay alrededor de media docena de detenidos, todos ellos españoles, y una importante cantidad de metanfetamina (o cristal) y de ketamina intervenidas, así como de sildenafilo (el principio activo de la Viagra, el fármaco más conocido contra la disfunción eréctil) y otras drogas, ya preparados en dosis para ser enviada a los distribuidores internacionales a través de un sistema de mensajería.

Todos los detenidos son españoles y, al parecer, habían recibido 'formación' de traficantes neerlandeses, que les habían instruido para saber que sustancias y en qué proporciones debían combinar para convertir los productos químicos en drogas listas para el consumo. De momento, los arrestados permanecen confinados en celdas de distintos cuarteles de la Guardia Civil, incomunicados, a la espera de ponerlos a disposición del juzgado que está supervisando la investigación policial desde que dio comienzo, hace varios meses.

Revuelo vecinal

La operación desarrollada por el Equipo de delincuencia organizada y antidroga (EDOA) de la Comandancia de València dio comienzo a primera hora de la mañana del miércoles, 9 de septiembre, en el casco urbano de Anna. El amplio despliegue de unidades de la Benemérita causó un importante revuelo entre los vecinos de esta pequeña localidad de poco más de 2.600 habitantes, que vio cómo agentes especializados en asaltos, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia, irrumpían en una vivienda, mientras varios drones controlaban desde el aire el perímetro de la casa para evitar que sus moradores pudieran darse a la fuga.

De momento, se desconoce la cantidad de droga ya envasada y a punto de distribuirse que se ha podido incautar, así como los productos químicos y de corte.

Una vez finalizada la intervención en Anna, los agentes del EDOA y el resto de guardias activados para esta operación se trasladaron a Canals, donde había otro almacén dedicado a la misma finalidad.

Los ahora detenidos recibían los productos químicos para confeccionar las drogas desde China y en luego realizaban las mezclas en el laboratorio de la Canal, que contaba con importantes medidas de seguridad. Una vez obtenidas las drogas siguiendo las instrucciones de los neerlandeses, las envasaban y distribuían utilizando empresas de mensajería por toda Europa y Norteamérica.

Los nuevos aires del narco

No es la primera vez que se desmantela este tipo de laboratorios en la Comunitat Valenciana, de hecho a principios de este año 2026, la Policía Nacional desarticulaba una organización criminal asentada en México y España, con ramificaciones en València y Alicante, dedicada al tráfico de metanfetamina. La actuación, desarrollada en colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA), se enmarcó en la segunda fase de la operación Saga, iniciada en 2023, y se saldaba con la detención de nueve personas por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Entre los arrestados figuraban un miembro del cártel de Sinaloa, que permanecía oculto en un piso de Madrid del que apenas salía, y al que le pagaban un sueldo de 2.500 euros al mes a cambio de su silencio al haber participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas intervenidos en Alicante.

1.800 kilos de meta y 'Pablo Icecobar'

También en mayo de 2024, tal como publicó Levante-EMV, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional confiscaba casi dos toneladas de metanfetamina en València, Puçol y Villena, donde estaba el almacén con la mayor parte de los 1.800 kilos de ‘cristal’ confiscados.

Noticias relacionadas

Era el mayor cargamento confiscado hasta el momento en España a pocos cientos de kilos de los dos mayores alijos de metanfetaminas interceptados hasta ahora en Europa, ambos de 2,5 toneladas uno en un almacén de Rotterdam en 2019 y otro en Eemnes, al norte de Utrecht, en un laboratorio en plena producción, en 2021, montado por un mexicano que se erigió como el rey de la meta en Europa y bautizado como ‘Pablo Icecobar’. Tenía a gala haber inundado el mercado europeo montando una cadena de laboratorios en Países Bajos y en Bélgica, con ‘cocineros’ ya curtidos que traía desde México.