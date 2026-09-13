Un joven circula por Castelló con más de 40 kilos de marihuana en el coche y acaba detenido

La Policía Local de Castelló ha detenido esta mañana a un varón de 23 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, después de localizar en el vehículo que conducía aproximadamente 43 kilos de marihuana distribuidos en numerosas bolsas.

Los hechos se han producido sobre las 06:50 horas de este domingo, cuando varias patrullas de la Policía Local realizaban un servicio ordinario por la zona de la avenida Pintor Oliet.

Los agentes han observado un turismo con matrícula francesa que circulaba con una de sus ruedas delanteras dañada, por lo que han procedido a darle el alto con la intención inicial de prestarle asistencia.

La intervención de la Policía Local se ha producido esta mañana durante un servicio ordinario en la avenida Pintor Oliet / Policía Local de Castelló

Tras conseguir que el conductor detuviera completamente el vehículo, los policías han advertido un intenso olor a marihuana procedente del interior.

Durante la intervención, los agentes han comprobado la existencia de numerosas bolsas que contenían una sustancia vegetal, aparentemente marihuana, tanto en la parte trasera del turismo como en el maletero y en el espacio situado bajo el doble fondo.

En total, han sido intervenidas 31 bolsas de diferentes tamaños. Tras realizar un pesaje aproximado, la sustancia ha arrojado un peso cercano a los 43 kilogramos.

Ante estos hechos, se ha procedido a la detención del conductor, identificado como D.A.T., de 23 años, por un presunto delito contra la salud pública, informándole de sus derechos.

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El detenido ha sido trasladado a la sede de la Policía Nacional en la ciudad para la continuación de las investigaciones y su posterior puesta a disposición judicial.