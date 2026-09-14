Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorSustituto Carlos CorberánBraulio VázquezGan PampolsPrevisión del tiempoteletrabajo Generalitatresultados PISA Valencia
instagramlinkedin

Investigación

Diego Meneses, viudo de Francisca Cadenas, tras concluir la reconstrucción: "Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar"

Reconoce que la familia está "peor que nunca"

Vídeo | Diego Meneses, viudo de Francisca Cadenas, tras concluir la reconstrucción: &quot;Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar&quot;

Vídeo | Diego Meneses, viudo de Francisca Cadenas, tras concluir la reconstrucción: "Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar" / David Guilherme

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Belén Castaño Chaparro

El viudo de Francisca Cadenas, Diego Meneses, ha reconocido que este lunes está siendo un día muy duro para la familia. "Estamos peor que nunca todos", ha asegurado a la prensa, más de seis horas después de que se iniciara la reconstrucción de los hechos.

Asegura que no le va a sorprender nada de lo que haya dicho Manuel González, conocido como Lolo, el único de los dos hermanos investigados por el asesinato de su mujer que ha querido colaborar.

"¿Lolo va a decir la verdad ahora, después de 9 años?", ha preguntado con ironía. "Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar", ha afirmado Diego Meneses.

El viudo de Francisca Cadenas ha asegurado que a él no le ha salido ni gritarle cuando se lo ha topado de frente durante la reconstrucción. Ya lo han hecho por él sus vecinos. "Todo lo que han gritado es poco, le tenían que gritar más, no solo a Lolo, a todos ellos", ha dicho.

Diego Meneses es el único miembro de la familia que ha hecho declaraciones hasta ahora. Ni los abogados de la defensa, José Duarte y Aurelia Martín, ni la de la acusación particular, Verónica Guerrero, han atendido, de momento, a los medios.

En la calle ya no quedan agentes de la Guardia Civil ni vecinos. Las vallas se han retirado y se ha reabierto al tráfico.

Noticias relacionadas y más

Oficialmente, no se ha confirmado si las diligencias se dan por concluidas, pero parece que sí.

Fuente: La Crónica de Badajoz

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pobreza acelera en el circuito de Fórmula 1 de València: 'Vivimos en una pocilga
  2. Un móvil cargando sobre un colchón provoca un incendio en Dénia que obliga a desalojar una finca
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización
  4. El Valencia CF destituye a Carlos Corberán y Ron Gourlay
  5. Gaspar Romero: “Peter Lim ha abocado al Valencia CF a una deuda perpetua”
  6. De la discreción al 'sí, quiero' en Oliva: el lado más íntimo de la historia de amor entre Ximo Puig y Gabriela Bravo
  7. Este es el catálogo de entrenadores libres para relevar a Carlos Corberán en el Valencia CF
  8. Sevilla, última estación: las caídas de Quique Sánchez Flores, Nuno Espírito Santo y Carlos Corberán en el Valencia CF

Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones

Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones

Dos ministros, Patxi López y referentes sociales escoltarán a Morant en el inicio de su carrera electoral

Dos ministros, Patxi López y referentes sociales escoltarán a Morant en el inicio de su carrera electoral

Ford nombra a Jeff Jones presidente de la futura 'joint venture' en Valencia

Ford nombra a Jeff Jones presidente de la futura 'joint venture' en Valencia

La Marcha RunCáncer de Massamagrell recauda 2.120 euros para la lucha contra el cáncer

La Marcha RunCáncer de Massamagrell recauda 2.120 euros para la lucha contra el cáncer

¿Necesitas cambiar de colchón? Estos son los mejores modelos en los que invertir este 2026

¿Necesitas cambiar de colchón? Estos son los mejores modelos en los que invertir este 2026

La ruta de los ‘Kilómetros Invisibles’ para poner el foco en las enfermedades raras arranca en Cullera

La ruta de los ‘Kilómetros Invisibles’ para poner el foco en las enfermedades raras arranca en Cullera

Manises acoge la 6ª edición del Butoni Fest

Manises acoge la 6ª edición del Butoni Fest

El Ontinyent 1931 suma los primeros puntos de la temporada con la victoria frente al Atlético Saguntino

El Ontinyent 1931 suma los primeros puntos de la temporada con la victoria frente al Atlético Saguntino
Tracking Pixel Contents