Juicio por el crimen de Zobe en Benetússer: "Cuando le fueron a robar las mil pastillas, David echó a correr. El tiro entró por la espalda y le dio en el corazón"

Asesinato y 20 años de cárcel por barba, en total, 80 años de prisión. Es el precio de la Fiscalía, que la acusación particular eleva añadiéndole los delitos de tráfico de drogas y robo en grado de tentativa, para cerrar judicialmente la muerte violenta de David Giménez, alias Zobe, que falleció casi en el acto a las 20.46 horas del 11 de octubre de 2023 en Benetússer tras recibir un tiro por la espalda cuando huía para evitar que los ahora acusados, vecinos de Montserrat y de Turís, le robaran mil pastillas de éxtasis en una cita fijada falsamente para comprárselas. Las defensas, por su parte, piden la absolución o, como mucho, en el caso del presunto autor material del crimen, es decir, del que llevaba la pistola y apretó el gatillo, que se quede en una condena por homicidio, algo que se presenta como muy difícil porque, efectivamente, el único tiro que tiene David le entró por la espalda y se le alojó en el corazón: no tuvo, por tanto, posibilidad alguna de defensa, lo que agrava el homicidio y lo convierte en asesinato.

El caso ha llegado por fin a juicio este lunes, 14 de septiembre, con el inicio de la vista oral tras la selección de los seis hombres y cinco mujeres que forman el jurado -nueve son los titulares y hay dos más como suplentes-. Los cuatro acusados han pedido declarar el último día -en realidad, dos querían hacerlo ya y otros dos, esperar a ver qué se dice sobre ellos a lo largo de la semana que se prevé durará el juicio, pero finalmente se ha optado porque lo hagan todos al final-, por lo que su versión -obviamente exculpatoria- solo ha podido conocerse, de momento, a través de sus abogados.

"Simularon la compra del éxtasis"

Los jurados, sin embargo, ya han podido empezar a intuir el bosquejo de lo que pasó aquel 11 de octubre de hace casi tres años. Primero, a través de los hechos recogidos en la calificación fiscal y después, por boca del jefe de la investigación, el sargento jefe del grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia que ha desgranado, sobre todo a preguntas del fiscal, Antonio Gastaldi, aunque también del abogado de la familia de Zobe, el letrado Carlos Tejeda, cómo construyeron pacientemente una investigación que permitió identificar, primero, y detener, después a los cuatro presuntos implicados en el asesinato de David apenas seis meses después del crimen.

"Tanto la víctima como los investigados se dedicaban al menudeo puro y duro. Del volcado del contenido de los teléfonos se ve que simularon la compra del éxtasis, pero que su intención era robarlas. Es lo que en el argot se conoce como vuelcos, algo bastante habituales entre traficantes. Los ladrones juegan con la impunidad de que la víctima no va a denunciar para no incriminarse. De hecho, Zobe no habría ido a denunciar a un cuartel o a una comisaría que le habían robado 1.000 pastillas de éxtasis. Por eso ellos piden una gran cantidad, y eso se ve en el cruce de mensajes con David, porque su intención es para robarla", ha descrito el jefe de Homicidios.

Ignacio Cabanes

Por 2.000 euros

A preguntas de Gastaldi, el sargento ha aclarado que el valor del botín se reduce a unos "2.000 euros. No es como un kilo de cocaína, que puede llegar a los 30.000 euros. Esto es éxtasis y es menudeo. Tanto la víctima como los investigados se dedicaban al menudeo puro y duro".

Ha sido, en realidad, a preguntas del jurado, que quería saber si David había muerto en el acto y si iba armado, cuando el investigador jefe ha realizado el relato más detallado -y seguramente fiel a la realidad, obtenido a partir del relato de los testigos y de las evidencias recopiladas- del crimen. "No exactamente. Recorrió tambaleándose unos 20 metros desde donde le disparan hasta donde cae muerto. La cita era en la acera [de la calle Palleter], a la altura de los contenedores. En ese punto, y probablemente bajo la amenaza de la pistola, le exigen las pastillas. La víctima, que no estaba armada, recibe el tiro por la espalda, porque, probablemente como acto reflejo, cuando le intentan robar, da media vuelta con la intención de huir. De hecho, se lleva la bolsa con las pastillas, que un testigo aparta y luego nos la entrega. El disparo se produjo cuando acababa de echar a correr, a una distancia superior a un metro, pero no mucho más de un metro. Él va tambaleándose hasta que cae muerto al suelo. Lo dicen los tres testigos que van a ayudarle, aunque ya no pueden hacer nada porque muere enseguida".

El jefe de Homicidios ha explicado que se trataba de "un arma de bolsillo, de calibre pequeño. Porque le impactó en el corazón, si no, tal vez no habría muerto". El fiscal describe en su escrito provisional de acusación que, aunque solo uno de ellos portaba la pistola, "la tenencia de la pistola por José Manuel V. A. era una circunstancia conocida por todos los acusados, que asumían la posibilidad de que su portador hiciera uso de la misma si fuera necesario".

Qué y cuánto sabía cada cual

Y ahí empieza la discusión. Que a David lo mataron de un tiro es incontestable, pero, a la vista de los resultados de la investigación, cada defensa intenta salvar los muebles de su patrocinado agarrándose a lo que consta en el sumario como prueba: el contenido de los teléfonos -lo que se ha podido recuperar, porque todos borraron lo mensajes y alguno incluso dejó su móvil como salido de fábrica en las horas siguientes al crimen-, las grabaciones de las cámaras de un lavadero, un colegio y una ermita, los posicionamientos de los móviles de los acusados y los relatos de los testigos.

Según las acusaciones, el que contactó con Zobe fue Abel C. O., que tenía guardado en su agenda a la víctima como "Pastisv", en alusión a que era a él a quien le solía comprar los comprimidos de éxtasis. El jefe de Homicidios ha refrendado ese hecho explicado que, de los mensajes recuperados en el teléfono de la víctima -Abel había borrado los suyos en su terminal-, se ha visto que acordaron cantidad y precio.

A partir de ahí, y de la intención de Abel de "arrebatárselas sin entregarle dinero a cambio" y "de la forma que fuese", ese acusado se habría concertado con los otros tres para llevar a cabo ese "plan previo". En el mismo se habrían embarcado David S. R., que aportó su coche, un viejo Ford Fiesta plateado, y se erigió en conductor, Arkakiusz S., alias El Polaco por su origen, y José Manuel V. A., Josete, el presunto autor material del disparo.

"Yo ya he preparado eso"

"Todos se concertaron para robar. Lo que no hay es nada objetivo que nos indique que se concertaran para matar". La afirmación, rotunda, del sargento jefe de Homicidios, parece un capote a las defensas, pero no deja de ser el fiel reflejo de una realidad, que todo empezó como un robo y acabó como un asesinato. De hecho, solo hay una conversación de la que se intuye que se habla de la pistola con antelación -además de unas fotos de armas recuperadas de uno de los dos móviles de Josete-, en la que los interlocutores son Abel y José Manuel. El segundo le dice al primero "yo ya he preparado eso", a lo que Abel le contesta: "Claro, eso te lo traes tú y te lo guardas tú".

Eso sí, la pistola nunca ha podido ser recuperada -se deshicieron de ella enseguida, concluye la investigación-, por lo que los especialistas de Balística solo han podido examinar el proyectil alojado en el corazón de Zobe recuperado por los forenses en la autopsia y un casquillo, hallado junto a los contenedores.

Levante-EMV

Cada defensa se fija un objetivo

Así, y dadas las precauciones tomadas por cada uno de ellos, la frase más repetida de los defensores fue "no hay pruebas contra mi cliente". El penalista José Juan Miralles, que defiende a David S., el conductor, ha sido, quizás, el más franco de acuerdo con los hechos. Así, ha afirmado de su cliente que "ni siquiera presenció el momento en que David recibía el disparo. Que se le condene, pero por encubrimiento. No sabía que V. llevaba un arma y mucho menos que la iba a utilizar".

La abogada del principal acusado, José Manuel V., la letrada Natividad Simó, se mantiene en su posición de pedir la absolución aunque, de manera subsidiaria, ha solicitado que "si cae una condena", sea "por homicidio y no por asesinato". Su cliente es el único que permanece en prisión.

El símil del juego de los timbres

Y también han apostado por la absolución sin matices los otros dos abogados, Emilio Espí, que representa a Abel, y Victoria Dzura, la defensora de Arkakiusz S., quien, en su intento por convencer al jurado de que la acción de uno no debe comportar el castigo de todos, ha utilizado un símil que ha generado cierto malestar entre los familiares de la víctima, presentes en la sala. "¿Recuerdan el juego de los timbres cuando eran pequeños? Uno llamaba y el resto salía corriendo, pero no por eso eran culpables. Corrían por miedo. Y eso ha sucedido aquí: ante el pánico, todos corrieron, por miedo y autoprotección".

Y ha insistido: "No existía ningún plan para cometer un delito. Arkakiusz solo sabía que alguien iba a comprar droga. Estuvo en el momento y lugar equivocados. David está muerto, y alguien debe pagar por ello. Pero mi cliente no sabía, no conocía, no participó y no pudo prever la muerte de David G.". En ese punto, como ya habían hecho el resto de sus compañeros, ha tratado de llevar al jurado a su terreno, recordando a sus miembros que, ante la más mínima duda, "no se puede condenar".