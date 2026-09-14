José Manuel López

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Juzgan a cuatro acusados de matar de un tiro en Benetússer a su camello para robarle 1.000 pastillas de éxtasis

La Fiscalía pide 80 años de cárcel para los cuatro jóvenes de Montserrat acusados de matar a un traficante al ver que se frustraba el vuelco de éxtasis que habían camuflado como compraventa. Las defensas se dividen para salvar a sus clientes y la abogada del presunto autor material busca que como mucho se le condene por homicidio Más información