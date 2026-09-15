Absuelto de intentar matar a un hombre en un lavadero de una gasolinera en València

El rocambolesco juicio sobre un hombre al que intentaron matar en València y que, siendo víctima, tuvo que ser detenido para que compareciera en el juicio, ha acabado con el único acusado absuelto y con el autor del intento de homicidio como "una persona que no ha podido ser identificada". Esa persona en cuestión, sobre las cinco de la madrugada del 24 de noviembre de 2019, antes de la Covid, se dirigió a S. V. S., en una zona de lavado de una gasolinera en València y, tras sacar una navaja, le agredió en el cuello.

A consecuencia de dicha agresión, la víctima sufrió una herida en la cara "compleja" realizada con un arma blanca de unos 18 centímetros de longitud que abarcaba desde el mentón hasta la mandíbula, seccionándole la arteria facial, afectándole al músculo y seccionando parcialmente el nervio mentoniano.

A tres centímetros de la muerte

Las lesiones que sufrió por parte de esa persona no identificada comportaron para S. V. S., un riesgo vital que, si bien, de inmediato no lo suponía, "si hubiese recaído sobre la vía respiratoria, situada apenas a 3 centímetros", hubieran supuesto su muerte de no haber sido atendido de inmediato por los servicios sanitarios. Todo ello agravado por el estado de excitabilidad de la víctima al encontrarse bajo los efectos del alcohol, cocaína y cannabis.

La única persona acusada por los hechos, Francisco C. T., había coincidido con la víctima esa misma noche en un pub. Ambos se conocían desde hacía años y tuvieron una discusión "sin que se haya acreditado fuera de toda duda razonable que fuera quien le propinó el navajazo".

Tal y como publicó este periódico, mientras el fiscal le preguntaba a la víctima —esposada y custodiada por dos agentes— si el acusado le lanzó un navajazo al cuello, esta respondía que “el acusado es mi amigo” y dejaba claro que no recordaba “haber dicho que era él”. Además, S. V. S., confirmaba que no tenía temor al acusado y que no quería indemnización alguna “porque el dinero me da igual”.

En el juicio, la víctima dejó claro que “yo no he demandado a nadie” en referencia a que él nunca dijo que el acusado, Francisco C. T., fuera el autor del apuñalamiento, sobre todo, “porque no me acuerdo”. “Hace cinco años de eso”, declaró ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de València el pasado 9 de septiembre, tras haber sido detenido para que compareciera en el juicio siendo la víctima.

"In dubio pro reo"

Los magistrados han aplicado en esta causa el principio de "in dubio pro reo", es decir, ante la duda a favor del reo dado que, tras el juicio y después de haber declarado tanto la víctima como el acusado, situaba al Tribunal en posición de no poder asumir "más allá de toda duda razonable" la versión de los hechos en la que se fundamenta la tesis de la acusación.

Una tesis sustentada en exclusiva en el testimonio de dos agentes de la Policía Nacional que se limitaron, según señala la sentencia, "a relatar lo que los testigos presenciales les relataron".

La víctima no puso denuncia

Como publicó este periódico, la defensa de Francisco C. T., ejercida por el letrado José Montiel pedía la libre absolución “porque mi cliente es malo, malísimo, pero no lo ha hecho” y recordaba a la sala que la víctima no puso denuncia. Y aun así, el proceso ha seguido vivo con "una rueda de reconocimiento que se hizo a los 5 años de ocurrir los hechos tras una noche de borrachera y drogas”. Montiel destacaba que “hasta cuatro veces se le ha pedido que viniera al juicio y ha tenido que venir detenido” en referencia al día del juicio.

No obstante, durante la vista oral según señala la sentencia "no es posible considerar probado que fuera el acusado el autor de la agresión" lo que les ha llevado a absolver a Francisco C. T., del intento de homicidio.

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Las costas del juicio se han declarado de oficio, si bien a la víctima la Generalitat Valenciana le reclama por asistencia sanitaria la cantidad de 3.030,73 euros.