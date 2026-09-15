Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorMendilibar ValenciaTráfico Valencia hoyPlan SánchezMirotic Valencia BasketImsersoTiempo en Valencia hoy
instagramlinkedin

Detenido un hombre en Paterna dos horas después de cometer un atraco en un hostal

El atacante entró al establecimiento con la cara tapada y obligó a la recepcionista a entregarle todo el dinero

Vehículo policial

Vehículo policial / JEFATURA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre a las dos horas de cometer un atraco en un hostal de Paterna, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El arrestado accedió al establecimiento ocultando su rostro con un casco integral y huyó en un ciclomotor que había sustraído previamente. Tras la entrada y registro en el domicilio del sospechoso, los efectivos localizaron las prendas de ropa y utensilios que portaba en el momento del robo.

Las pesquisas se iniciaron por parte de los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Paterna, cuando tuvieron conocimiento de que se había cometido un atraco en un establecimiento hotelero de la misma localidad.

La víctima, propietaria del hostal, se encontraba sola en la recepción cuando súbitamente un individuo accedió al interior, ocultando completamente su rostro con un casco. El mismo se dirigió hacia ella y le exigió que le entregara todo el dinero, amenazándola con sacar una pistola de no hacerlo.

Seguidamente, el presunto atracador se apoderó de un bolso pequeño que guardaba la víctima en la recepción, el cual no contenía ningún efecto de valor, y huyó apresuradamente del establecimiento a bordo de un ciclomotor de pequeñas dimensiones.

Tras las primeras indagaciones, los investigadores comprobaron que, a primera hora de la mañana, una patrulla de la Policía Nacional había intervenido en un domicilio a raíz de una llamada al 091 en la que un vecino alertaba de una fuerte discusión entre un padre y un hijo en una vivienda, donde al parecer el hijo le estaba pidiendo dinero al padre para supuestamente comprar sustancia estupefaciente.

Una vez intensificada la vigilancia por la zona, la Policía Local de Paterna localizó ciclomotor con el que el autor de los hechos se había dado a la fuga, ubicada a escasos metros de la misma vivienda donde había tenido lugar la intervención policial por la discusión.

Después de realizar una inspección de los rellanos, los agentes hallaron las prendas de vestir, así como enseres de motocicleta, unos guantes y un destornillador, los cuales fueron intervenidos posteriormente por la patrulla de la Policía Nacional. Los efectivos comprobaron que se trataba de los efectos que el atracador había empleado para ocultar su rostro y cuerpo.

Con estas averiguaciones y ante la hipótesis principal de que el presunto atracador se encontraba todavía en el interior de la vivienda, los agentes efectuaron un acta de entrada voluntaria en el domicilio y localizaron en su interior a este varón, que fue detenido como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y de robo y hurto de uso de vehículo.

Además, hallaron las zapatillas que portaba durante el atraco, siendo igualmente intervenidas junto al casco, los guantes, las prendas de ropa y el destornillador empleados en el momento del atraco.

Noticias relacionadas

Gracias a las rápidas tareas de investigación, en apenas dos horas se consiguió identificar, localizar y detener al sospechoso, que fue puesto a disposición judicial. En cuanto al ciclomotor sustraído, fue recuperado y entregado a su legítimo propietario.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet confirma noches tropicales y calor estival antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana
  2. Ernesto Valverde rechaza entrenar al Valencia CF tras hablar con Braulio Vázquez
  3. No sé quién eres, pero necesito que leas esto”: una madre de Xàtiva busca al desconocido que salvó a su hijo
  4. Un bombero que vigilaba el Poyo en la dana: 'A todos nos extrañó que nos retiraran a la base
  5. Queda atrapado en su furgoneta al caer por un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos
  6. La alerta negra de Gan Pampols sigue sin 'pintarse' un año después
  7. Detenido por el apuñalamiento de la mujer que había acudido a una entrevista de trabajo en Carcaixent
  8. Colapso en el tráfico de Valencia este lunes: más de 29 kilómetros de retenciones y un accidente en la Pista de Ademuz

Detenido un hombre en Paterna dos horas después de cometer un atraco en un hostal

Detenido un hombre en Paterna dos horas después de cometer un atraco en un hostal

Detenido un hombre por matar presuntamente a su hermano con un arma blanca en Sevilla

Detenido un hombre por matar presuntamente a su hermano con un arma blanca en Sevilla

Bomba de Valencia Basket: Nikola Mirotic llega al Roig Arena

Bomba de Valencia Basket: Nikola Mirotic llega al Roig Arena

Xàtiva paga 3.970 euros tras frustrarse la reforma del Ayuntamiento y rechaza otra reclamación de 15.570 €

Xàtiva paga 3.970 euros tras frustrarse la reforma del Ayuntamiento y rechaza otra reclamación de 15.570 €

La regeneración de la Granadella de Xàbia, a los diez años del incendio (imágenes)

La regeneración de la Granadella de Xàbia, a los diez años del incendio (imágenes)

Moeve Fútbol Zone 2x03: Lamine, Mbappé y la carrera por ser el mejor del mundo

Se destinan 700.000 euros a la reforestación de Segorbe y Gátova

El ciclo Cine de Vanguardia llega al Hotel Montsant de Xàtiva La iniciativa impulsada por el comisario de arte Vicent Todolí propone un diálogo entre la creación cinematográfica y el singular paisaje de cítricos El próximo 20 de septiembre los jardines del Hotel Montsant de Xàtiva volverán a acoger una nueva edición de Cine de Vanguardia. Impulsado por la Todolí Citrus Fundació, desde 2022, propone un diálogo entre la creación cinematográfica y el singular paisaje de cítricos creado por el comisario de arte Vicente Todolí. La Todoli Citrus Fundació es una institución sin ánimo de lucro dedicada al estudio, la conservación y la difusión de la diversidad citrícola. Con sede en el huerto botánico El Bartolí, en Palmera (Valencia), alberga probablemente la mayor colección privada de cítricos cultivados en tierra del mundo, con cerca de 500 variedades procedentes de todas las regiones naranjeras del mundo. La Fundación combina la conservación de este extraordinario patrimonio botánico y paisajístico con una intensa programación cultural que establece puentes entre biodiversidad, arte contemporáneo, gastronomía y cine. Dicha organización ha creado la serie Cine de Vanguardia en el Jardín, desde la que ofrece cada septiembre, la oportunidad de descubrir un cine de extraordinario valor artístico y poético, habitualmente alejado de los circuitos comerciales, y más próximo al ámbito de las artes visuales. La experiencia de la proyección al aire libre, en diálogo con el paisaje de El Bartolí y los jardines del Hotel Montsant, convierte cada sesión en una invitación a mirar el cine desde otra perspectiva. Una experiencia que cumple ya un lustro trabajando distintas formas de aproximarse a la naturaleza con una perspectiva cinéfila. En otras ediciones se experimentó con temas específicos como los jardines, la botánica o el agua. La deL presente año, se centrará en el estudio de la tierra, donde se propone una lectura mítica y nostálgica de la naturaleza a través de películas y personajes que abogan por formas de vida profundamente integradas en el campo y en la vida rural. El programa reúne obras de autores clásicos del cine experimental como Bruce Baillie, Marjorie Keller o Bruce Elder, junto a cineastas contemporáneos como Jodie Mack o Joel Schlemowitz. También podrá verse la película surgida de la colaboración entre los artistas Peter Nadin, Aimée Toledano y Natsuko Uchino, una obra que entiende el cultivo de la tierra como práctica artística y forma de conocimiento La muestra está comisariada por Andrea Franco, investigadora y programadora audiovisual. Desde la creación del ciclo en 2022 ha desarrollado una línea que explora las relaciones entre el cine experimental, el paisaje y la naturaleza. Por tercer año consecutivo, el Hotel Montsant se suma al proyecto acogiendo la segunda sesión del ciclo en los jardines de su emblemática localización de Xàtiva, a los pies del castillo. Esta colaboración amplía el alcance territorial de la iniciativa y permite que el programa dialogue con este espacio setabense de gran valor histórico y paisajístico, en el que también los cítricos están presentes. La proyección en el Hotel Montsant tendrá lugar el próximo domingo 20 de septiembre de 2026 en los Jardines del Hotel Montsant. La proyección será de acceso gratuito hasta completar aforo, siendo imprescindible confirmar asistencia a través del correo cine@todolicitrus.org

El ciclo Cine de Vanguardia llega al Hotel Montsant de Xàtiva La iniciativa impulsada por el comisario de arte Vicent Todolí propone un diálogo entre la creación cinematográfica y el singular paisaje de cítricos El próximo 20 de septiembre los jardines del Hotel Montsant de Xàtiva volverán a acoger una nueva edición de Cine de Vanguardia. Impulsado por la Todolí Citrus Fundació, desde 2022, propone un diálogo entre la creación cinematográfica y el singular paisaje de cítricos creado por el comisario de arte Vicente Todolí. La Todoli Citrus Fundació es una institución sin ánimo de lucro dedicada al estudio, la conservación y la difusión de la diversidad citrícola. Con sede en el huerto botánico El Bartolí, en Palmera (Valencia), alberga probablemente la mayor colección privada de cítricos cultivados en tierra del mundo, con cerca de 500 variedades procedentes de todas las regiones naranjeras del mundo. La Fundación combina la conservación de este extraordinario patrimonio botánico y paisajístico con una intensa programación cultural que establece puentes entre biodiversidad, arte contemporáneo, gastronomía y cine. Dicha organización ha creado la serie Cine de Vanguardia en el Jardín, desde la que ofrece cada septiembre, la oportunidad de descubrir un cine de extraordinario valor artístico y poético, habitualmente alejado de los circuitos comerciales, y más próximo al ámbito de las artes visuales. La experiencia de la proyección al aire libre, en diálogo con el paisaje de El Bartolí y los jardines del Hotel Montsant, convierte cada sesión en una invitación a mirar el cine desde otra perspectiva. Una experiencia que cumple ya un lustro trabajando distintas formas de aproximarse a la naturaleza con una perspectiva cinéfila. En otras ediciones se experimentó con temas específicos como los jardines, la botánica o el agua. La deL presente año, se centrará en el estudio de la tierra, donde se propone una lectura mítica y nostálgica de la naturaleza a través de películas y personajes que abogan por formas de vida profundamente integradas en el campo y en la vida rural. El programa reúne obras de autores clásicos del cine experimental como Bruce Baillie, Marjorie Keller o Bruce Elder, junto a cineastas contemporáneos como Jodie Mack o Joel Schlemowitz. También podrá verse la película surgida de la colaboración entre los artistas Peter Nadin, Aimée Toledano y Natsuko Uchino, una obra que entiende el cultivo de la tierra como práctica artística y forma de conocimiento La muestra está comisariada por Andrea Franco, investigadora y programadora audiovisual. Desde la creación del ciclo en 2022 ha desarrollado una línea que explora las relaciones entre el cine experimental, el paisaje y la naturaleza. Por tercer año consecutivo, el Hotel Montsant se suma al proyecto acogiendo la segunda sesión del ciclo en los jardines de su emblemática localización de Xàtiva, a los pies del castillo. Esta colaboración amplía el alcance territorial de la iniciativa y permite que el programa dialogue con este espacio setabense de gran valor histórico y paisajístico, en el que también los cítricos están presentes. La proyección en el Hotel Montsant tendrá lugar el próximo domingo 20 de septiembre de 2026 en los Jardines del Hotel Montsant. La proyección será de acceso gratuito hasta completar aforo, siendo imprescindible confirmar asistencia a través del correo cine@todolicitrus.org
Tracking Pixel Contents