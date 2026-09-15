Detenido a las dos horas de cometer un atraco en un hostal de Paterna

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre dos horas después de haber cometido atraco en un hostal de Paterna. Entró al establecimiento ocultando su rostro con un casco integral y huyó en un ciclomotor que había robado previamente. Tras la entrada y registro en el domicilio del sospechoso, se localizaron las prendas de ropa y utensilios que portaba en el momento del robo.

Las pesquisas se iniciaron por parte de los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Paterna, cuando tuvieron conocimiento de que se había cometido un atraco en un establecimiento hotelero de la localidad. La víctima, propietaria del hostal, se encontraba sola en la recepción cuando súbitamente una persona accedió al interior, ocultando completamente su rostro con un casco. El mismo se dirigió hacia ella y le exigió que le entregara todo el dinero, amenazándola con sacar una pistola de no hacerlo. Seguidamente, el presunto atracador se apoderó de un bolso pequeño que guardaba la víctima en la recepción, el cual no contenía ningún efecto de valor, huyendo apresuradamente del establecimiento a bordo de un ciclomotor de pequeñas dimensiones.

Le había pedido dinero a su padre

Tras las primeras indagaciones, los investigadores comprobaron que, a primera hora de la mañana, una patrulla de la Policía Nacional había intervenido en un domicilio a raíz de una llamada al 091 en la que un vecino alertaba de una fuerte discusión entre un padre y un hijo en una vivienda, donde al parecer el hijo le estaba pidiendo dinero al padre para supuestamente comprar sustancia estupefaciente.

Una vez intensificada la vigilancia por la zona, la Policía Local de Paterna llevó a cabo la localización del ciclomotor con el que el autor de los hechos se había dado a la fuga, ubicada a escasos metros de la misma vivienda donde había tenido lugar la intervención policial por la discusión. Después de realizar una inspección de los rellanos, se hallaron las prendas de vestir, así como enseres de motocicleta, unos guantes y un destornillador, los cuales fueron intervenidos posteriormente por la patrulla de la Policía Nacional, comprobando que se trataba de los efectos que el atracador había empleado para ocultar su rostro y cuerpo.

Con tales averiguaciones y ante la hipótesis principal de que el presunto atracador se encontraba todavía en el interior de la vivienda, rápidamente los agentes efectuaron un acta de entrada voluntaria en el domicilio, localizando en su interior a este hombre, siendo detenido como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, y de robo y hurto de uso de vehículo.

Además se hallaron las zapatillas que portaba durante el atraco, siendo igualmente intervenidas junto al casco, los guantes, las prendas de ropa y el destornillador empleados en el momento del atraco.

Gracias a las rápidas tareas de investigación, en apenas dos horas se consiguió identificar, localizar y detener al sospechoso, siendo puesto a disposición judicial.

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En cuanto al ciclomotor sustraído, fue recuperado y entregado a su legítimo propietario.