Dos sicarios tirotean la casa en Valencia de la madre de un narco refugiado desde hace años en Dubái

Los vecinos de una finca del distrito valenciano de Patraix viven con el pánico metido en el cuerpo desde el pasado viernes, 11 de septiembre, después de que dos sicarios convirtiesen el rellano del quinto piso en un infierno disparando hasta cinco veces contra una vivienda en la que hacían a un narco implicado en varios envíos importantes de cocaína a quien buscaban para matarle. Nada más lejos de la realidad, su objetivo no vive ahí: desde hace al menos ocho años reside en Dubái. La única moradora es la madre del traficante, una mujer de 72 años, que salió ilesa de milagro, ya que uno de los proyectiles llegó a atravesar la puerta de su casa y recorrer todo el pasillo a casi un metro de altura del suelo. La Policía Nacional recuperó la bala en el suelo de ese pasillo. De momento, no hay detenidos.

Los hechos sucedieron a última hora del pasado viernes, sobre las 22.40 horas, cuando los dos sicarios, que según algunos testimonios podrían ser colombianos o venezolanos, se colaron en el edificio, cuya ubicación exacta omite Levante-EMV para preservar la seguridad del vecindario, tras intentar que varios residentes les abrieran la puerta. De hecho, incluso mintieron y dijeron que se dirigían a la puerta 14, cuando en realidad buscaban la 18. Se da la circunstancia de que ese es uno de los últimos domicilios que le constan legalmente al traficante en distintos documentos judiciales, por lo que quien quiere verlo muerto pudo obtener la información de alguno de esos procedimientos, a los que tienen acceso todos los investigados.

Una ráfaga de disparos

Varios testigos coinciden en que primero se detuvieron en el cuarto piso y, tras darse cuenta del error, luego subieron al quinto. El silencio de la noche se vio interrumpido bruscamente por una ráfaga de detonaciones, que varios de los vecinos identificaron inmediatamente como disparos. Por esa razón, llamaron de inmediato al teléfono de Emergencias 112 y solicitaron presencia policial urgente.

Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron en apenas unos minutos al lugar indicado por los testigos, pero cuando llegaron, los dos atacantes, uno de los cuales se cubría el rostro con la capucha de la sudadera que llevaba puesta y el otro, con un sombrero de color blanco, ya habían puesto pies en polvorosa. Tras ellos habían dejado cinco casquillos tirados en el suelo del rellano de ese quinto piso y otros tantos impactos: tres en la puerta 18, a distintas alturas, otro en la pared entre esa vivienda y la 17, y una quinta, posiblemente una bala perdida, en la parte inferior derecha de la puerta de ese domicilio, el 17.

Se trata de una pistola de calibre pequeño, a juzgar por el tamaño de los orificios y la escasa potencia, ya que esa quinta bala continúa incrustada, totalmente deformada, en el agujero de salida de la puerta de madera, que ni siquiera es blindada. La Policía Científica, que inspeccionó el escenario del tiroteo, ya está analizando las vainas y las balas recuperadas.

Dos sicarios tirotean el piso de la madre de un narco en el distrito de Patraix, en València / Miguel Ángel Montesinos

Creyeron que eran petardos

Nada más llegar los primeros agentes, se entrevistaron con las dos mujeres, la de la puerta 17 y la de la 18. Ninguna de ellas había sido consciente de lo sucedido, ya que ambas habían atribuido las detonaciones "a petardos, no a disparos". Los agentes inspeccionaron entonces el piso más atacado, el 18, y encontraron uno de los proyectiles, el disparado a media altura y muy cerca de la puerta, al fondo del pasillo, donde quedó tirado tras atravesar el paño de madera y recorrer todo el interior de la casa sin que su única moradora, por fortuna, fuese alcanzada.

La Policía Nacional, que mantiene abierta la investigación para dar con los sicarios, tiene la convicción de que ese tiroteo tenía por destino al hijo de la mujer, un hombre natural de València, de 45 años en la actualidad, que cuenta con numerosos antecedentes por distintos delitos desde más de dos décadas, entre ellos el tráfico de drogas a gran escala. Se trata de un traficante con varias condenas que se ha visto implicado en distintas operaciones policiales contra las redes que importan grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de València y luego la distribuyen haciendo uso de vehículos con 'caletas', esto es, escondrijos con acceso electrónico para transportar la droga a los distintos compradores mayoristas.

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El supuesto objetivo de este crimen por encargo frustrado se trasladó a vivir a Dubái hace casi una década, buscando refugio tras verse salpicado por una de esas investigaciones, aunque suele regresar de vez en cuando a València, algo que quien ha pagado por su muerte debía saber. De momento, el presidente de la escalera ha colocado un cartel en el portal en el que pide que, "ante los acontecimientos sucedidos últimamente en la comunidad", los vecinos "NO abran la puerta del patio a ningún desconocido".