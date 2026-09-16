Un testigo del crimen de Benetússer: “me dijo que había matado a alguien”

La sala del Tribunal del Jurado en la Ciudad de la Justicia de València acogía este martes la segunda de las siete jornadas del juicio contra cuatro jóvenes, vecinos de Montserrat y de Turís, acusados de asesinar a otro en Benetússer para robarle la droga que, en teoría, iban a comprarle.

Una jornada, la de este martes, donde declaraban los testigos que presenciaron cómo David Giménez, alias Zobe, caía desplomado en plena calle pidiendo ayuda tras recibir un disparo por la espalda que le dio en el corazón mientras huía de quienes querían robarle la 'mercancía'. No aportaron mucho sobre el autor de este crimen y quien podía hacerlo guardó un silencio sepulcral.

“Como te veamos, te va a pasar lo mismo”

El primer testigo relató que vio a David que cruzaba la calle pidiendo auxilio y que no llevaba sangre en la camisa. Al caer desplomado, lo intentaron levantar para dejarlo sentado y “al tumbarlo se le subió la camisa y había un círculo con puntitos pequeños” en referencia al orificio de entrada de la bala por la espalda que acabó con la vida del chico.

En cuanto a si llegó con una bolsa que contenía 1.000 pastillas de éxtasis, dijo que sí y que fue su tío el que la escondió detrás de un cuadro eléctrico. Y reconocía este testigo que había “recibido amenazas en el móvil de mi abuela” relatando que lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, pues uno de los mensajes enviados a la octogenaria decía: “Como te veamos, te va a pasar lo mismo”. Eso sí, no supo responder cómo los acusados tenían el teléfono de su abuela.

Una cazalla antes del juicio

Un segundo testigo insistía en que “yo solo intenté salvarle la vida” cuando fue a atender a Zobe y reconocía que le quitó la bolsa de las pastillas de éxtasis “para que se fijaran en él”. A mí no me importaban, no las quería para nada”.

Fue tajante a la hora de especificar que oyó “dos disparos, uno de lejos y otro cuando cayó el chico al suelo” sorprendiendo a la sala al especificar que “no sangraba porque era del calibre 22”. Al ser preguntado por tal afirmación, la del calibre de la bala, respondió que “me lo dijo en un bar un hombre que es cazador”.

Ante el tipo de respuestas que daba, el magistrado-presidente del tribunal le preguntó si “antes de venir al juicio, ¿ha bebido alcohol?” contestando que “sí, una cazalla”.

Dos disparos, casi seguidos

La tercera testigo, que también afirmaba lo de los dos disparos, declaraba que cuando llegó con su novio —que es muy celoso— vio a tres chicos vestidos de negro, con capucha, y que estaban de pie en círculo. En cuestión de segundos, “cuando me giré, ya no estaban. Apareció David y se fue”. Al poco rato, dijo, escuchó algo como un petardo.

Ella misma relataba al tribunal que sabía que no lo era por la hora —las nueve menos cuarto de la noche del 11 de octubre de 2023—, porque ni eran fallas ni una boda. “Salté del banco y tiraron otro y apareció Zobe pidiendo auxilio. No hablaba, venía cayéndose”.

La testigo reconocía que fue su tío quien “escondió la bolsa para que atendieran primero al chico”, insistiendo en que “escuché dos disparos, casi seguidos”. Aquí el jurado popular preguntó si vio a tres o a cuatro chicos, contestando que a tres, y sobre si el segundo disparo pudo ser el eco del primero a consecuencia de los edificios, contestando tajantemente con un “no”.

“El que disparó me miró”

La cuarta testigo venía a la hora del asesinato del gimnasio cuando escuchó el disparo y acto seguido tres chicos que “venían corriendo de frente”, insistiendo en que ella no vio cómo dispararon. Detrás de ellos pudo visualizar a otro chico sobre un patinete eléctrico, recordó.

El fiscal, Antonio Gastaldi, le preguntó a la testigo por qué dijo que “el que disparó me miró” contestando la chica que lo dedujo porque llevaba una bandolera y la tenía medio abierta.

Aquí el jurado popular preguntó a través del presidente si podría reconocer al que cree que disparó. El magistrado denegó la pregunta, argumentando que no era tarea del jurado, sino de las acusaciones.

“Me dijo que había matado a alguien”

El quinto testigo, que conocía a la víctima del pueblo, no aportó mucho a la causa más allá de señalar que “escuché dos petardos, no disparos: pam, pam”. Y fue el sexto testimonio, el más incómodo por sus silencios.

Amigo de la infancia de José Manuel V. A., declaró en su día que le contó “lo que pasó, lo que hizo” y a preguntas del fiscal Gastaldi sobre si le dio detalles, contestaba que “del todo, no”.

Intentó excusarse en que no recordaba lo que le dijo. Aquí el fiscal no entendía esa falta de memoria, pues no a todo el mundo alguien le cuenta que ha matado a una persona. Al continuar el interrogatorio, este testigo siguió insistiendo en que “me contó lo que hizo él” señalando que “fue a quedar con una persona y es cuando pasó eso”.

Respecto a si le enseñó un arma, contestaba en el juicio que sí, aunque no supo decir si antes de los hechos, en una caseta de Montserrat, o después de lo sucedido, pero sí recordó que le dijo que “tiró el arma a un descampado”.

El juez tuvo que intervenir ante “tantas cosas confusas” en referencia al arma y, cuando el magistrado le preguntó sobre “qué le contó que hizo”, el testigo guardó un silencio de largos segundos, por lo que el presidente del tribunal le dijo que “usted contesta de manera confusa, no puede negarse a contar la verdad”. Ante tal situación, el testigo relató que le dijo “que había matado a alguien”.

Estaba vivo cuando llegó la Policía Local

Por último, declararon los agentes de la Policía Local de Benetússer que acudieron al lugar de los hechos, y uno de ellos explicó ante el tribunal que cuando llegó, David Giménez “estaba convulsionando, estaba vivo”, añadiendo que entró en parada cardiorrespiratoria y le practicó la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

Noticias relacionadas

Fue cuando la médica del SAMU atendió al chico y lo movió cuando “apareció una marca, como de boli, y al apretar comenzó a sangrar y vimos que no era un infarto”. Los agentes acordonaron la zona, informaron a la Guardia Civil y localizaron un casquillo de bala en la calle Párroco Ballester, en la acera, junto a los contenedores.