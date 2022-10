El grupo de Homicidios de la Policía Nacional de València destapó en 2014 una trama en la que un adinerado alcalde libanés, enfermo de cirrosis, trató de eludir a la muerte buscando un trozo de hígado sano, a golpe de talonario, llegando a ofrecer presuntamente hasta 40.000 euros a donantes sin recursos. Algunos de estos posibles donantes, movidos por la necesidad, incluso llegaron a hacerse las pruebas en una clínica privada de València pero, por motivos varios, no se llegó a realizar el trasplante con ninguna de estas personas y fue el hijo quien, tras nuevas pruebas, le donó a su padre el trozo de hígado.

Los cinco acusados, entre ellos el millonario libanés, por participar presuntamente en esta trama de tráfico ilegal de órganos - la primera detectada en España - se han sentado de nuevo hoy ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València pese a que en 2019 ya fueron juzgados por conformidad y aceptaron penas por las que eludían su ingreso en prisión. El Tribunal Supremo anuló la sentencia que imponía un año de prisión a Hatem Akouche y dos años a otros tres acusados al reconocer la legitimación de la Organización Nacional de Trasplantes como perjudicada.

Así, los procesados se enfrentan ahora a una cuestión muy inusual en el derecho penal, la repetición de un juicio después de haber reconocido los hechos y haber cerrado un acuerdo de conformidad todas las partes. No obstante, dicha sentencia de conformidad, sobre la que no cabe recurso alguno, se dictó sin la intervención de la Organización Nacional de Trasplantes, que previamente a esta resolución ya había solicitado ejercer la acusación particular.

De esta forma, el Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años de prisión para el alcalde libanés por un delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos como receptor del órgano, al tener supuestamente conocimiento del origen ilícito del mismo. Para los otros cuatro procesados, incluido un sobrino, propietario de una empresa de mármoles en Novelda, que fue absuelto en el juicio celebrado por conformidad, el fiscal pide penas de siete años de cárcel para cada uno.

Las defensas de cuatro de los acusados, aunque sostienen que no hay delito alguno, han abonado 7.500 euros cada uno (30.000 euros en total) para la Organización Nacional de Trasplantes como posible perjudicada, y han aportado actas notariales de donación al comienzo de la sesión, tratando nuevamente de saldar con dinero una cuestión que afecta a la salud pública.

La sesión se ha suspendido hasta mañana al solicitar las defensas la declaración de sus representados al finalizar la práctica de la prueba testifical. El tribunal lo ha concedido y podrán escuchar previamente a los testigos.