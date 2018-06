Las reclusas se vuelven a ver las caras en Cruz del Norte

Aún con la tercera temporada en emisión, Globomedia y Fox han iniciado el rodaje de la cuarta entrega de «Vis a vis», que se emitirá en 2019 y que sigue protagonizada por un elenco coral y femenino integrado entre otras por Najwa Nimri, Berta Vázquez, Alba Flores, María Isabel Díaz y Adriana Paz.

En el listado de las actrices confirmadas para esta nueva entrega no está Maggie Civantos, que encarna a Macarena Ferreiro, personaje que está en coma tras un intento de asesinato en una lavadora de la cárcel, aunque tanto desde Globomedia como desde Fox indican que no descartan nada sobre la continuidad o no de la actriz.

El equipo de producción, encabezado por Iván Escobar, sí se mantiene en esta cuarta temporada, donde la acción se desarrollará en la cárcel Cruz del Norte.

Desde su estreno el 23 de abril en Fox, los seis episodios emitidos de esta tercera entrega, que finaliza el 11 de junio, han sido vistos por más de 2,3 millones de personas tanto en consumo lineal como en diferido.

Globomedia y Fox anunciaron que habría una cuarta entrega de «Vis a vis» sin estrenarse siquiera la tercera, aunque sus resultados confirman que la serie «no sólo no defrauda a nuestra audiencia, sino que refuerza su posicionamiento estrella al nivel de nuestros mejores contenidos internacionales», comenta Daniel Pérez, director general de Fox Networks Group España.

«´Vis a Vis' ha conseguido, gracias a Fox, resurgir tras dos años con más fuerza, más contundencia y tramas más trepidantes, en una tercera temporada que ha cautivado otra vez a la 'marea amarilla' y seducido a nuevos espectadores. Qué mejor aperitivo para una cuarta temporada donde, seguro, seguiremos viviendo al límite los avatares de las fuertes mujeres que conviven en Cruz del Norte», apunta dicho Javier Pons, director general de Globomedia.