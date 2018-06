Miles de voces valencianas en el casting de OT en València

Las jóvenes promesas de la música se abren paso en uno de los castings más esperados para la nueva edición de Operación Triunfo. Desde las 10 de la mañana la Marina Real del Puerto ha acogido a cientos de jóvenes que soñaban con hacerse un hueco en el mundo de la música.

Las pruebas se realizaron en la terraza High Cube pero la cola de personas empezaba debajo del Veles e Vents y se dejaba ver por toda la dársena del Puerto, llegando incluso hasta la Pérgola. Los alrededores estaban repletos de familiares, amigos y acompañantes que esperaban expectantes el resultado de las pruebas. Se respiraba un ambiente musical, además de muchos nervios por parte de los aspirantes. No faltaban las guitarras, ukeleles, algún que otro cajón flamenco y por supuesto paraguas para protegerse del sol. Y lágrimas, muchas lágrimas. «Es la primera vez que nos presentamos a Operación Triunfo pero ya lo hicimos hace unos meses para Factor X y llegamos hasta las audiciones de Madrid. Nuestro sueño es la música y tener la oportunidad de cantar», aseguran las gemelas Aurora y Caridad, de València.

Los futuros ´triunfitos´ venían de todos los rincones de la provincia de Valencia, además de Madrid, Barcelona, Cuenca y Murcia. «He venido al casting de València porque no puede estar en Madrid y quería presentarme al programa de Operación Triunfo. He cantado tres canciones y cuando me han puesto la pegatina no me lo podía creer», asegura esta joven madrileña. «Mi sueño desde siempre ha sido cantar y y aunque estoy estudiando magisterio infantil, me encantaría poder dedicarme a la música», asegura María de Madrid. La joven de 20 años venía acompañada de su padre y amigas. «Cuando me han elegido mi padre se ha puesto a llorar y ha llamado enseguida a mi madre y nos hemos puesto a llorar todos. Esta noche dormiremos en València porque mañana tenemos una prueba más».

A lo largo de la mañana, los aspirantes iban pasando y a los elegidos por el jurado se les colocaba la pegatina acreditativa que les lleva directamente a la segunda fase. El jurado lo formaban Noemí Galera (última directora de la academia) que estuvo acompañada de Luis Cepeda (participante en la pasada edición), Ismael Agudo y Pablo Wessling.

Los participantes contaban con veinte segundos ´aproximadamente´ para demostrar sus dotes de canto, y si el jurado veía algo en ellos, les hacía cantar algún tema más. «La audición ha sido increíble y pensaba que no me iban a coger porque estaba muy nervioso y cuando he visto a Cepeda que se levantaba a ponerme la pegatina me he alegrado muchísimo, sigo en shock», explica Domingo Morales, residente en València.

Muchos se han quedado atrás y seguirán peleando por sus sueños y los aspirantes a la segunda fase, vuelven a tener hoy una cita con el jurado. ¡Qué la suerte les acompañe!