´Ulleretes´, ara també en Levante-EMV!

L'entranyable personatge de Levante TV donarà la 'bona nit' totes les vesprades als menuts de la casa abans d'anar al llit mentre ens conta milers d'històries.

A partir del dilluns 19 de novembre, cada dia de dilluns a diumenge a les 20 hores a www.levante-emv.com

En 365 capítols produïts per Editorial Prensa Ibérica per a divulgar el valencià i els llocs emblemàtics de la Comunitat Valenciana, 'Ulleretes' convidarà els xiquets i xiquetes de la casa a anar-se'n a dormir amb històries sobre les tradicions i els pobles valencians.

El protagonista de la sèrie -que es va emetre per primera vegada a Levante TV l'any 2015-, es resistix a dormir cada nit, per la qual cosa necessita que el seu pare li conte un relat a través del qual grans i menuts podrem conéixer llocs, paraules en perill d'extinció, jocs tradicionals o tradicions. Les narracions transcorren per tot el territori valencià, des dels Ports fins el Baix Segura.

'Ulleretes' naix fruit del treball d'un equip format per tècnics, artistes i periodistes valencians del sector audiovisual i és una idea original del periodista Francesc Piera.