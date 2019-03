Adiós generacional

Las últimas semanas han supuesto un golpe emocional para los de mi quinta. El Galindo con el que trasnochaba en las madrugadas universitarias se fue definitivamente a Marte y en su camino, el recuerdo de cuando todas las noches de lunes a jueves eran un guirigay marciano, literal. La misma época en la que las veladas se alargaban hasta el desayuno en fiestas en las que bailaba a golpe de melena grunge, sonaba «Smack my bitch up» de The Prodigy y su líder Keith Flint también se ha marchado. Por si fuera poco, también se despedía tempranamente ese hombre del final de milenio con mirada a lo James Dean. Luke Perry me ha hecho echar la vista atrás para recordar aquellos momentos en la que asistir a su aparición en pantalla, era imprescindible si querías existir en la conversación de patio del lunes siguiente. La vida pasaba en una EGB que ya veía su próxima extinción.

Los principios de los noventa suponían el color de las privadas, en las que además de vivir un ambiente festivo en el que todos los días parecían nochevieja, los viernes por la noche se asomaba una pandilla de pijos que aprendían a vivir entre tantos dólares como dramas familiares. «Beverly Hills 90210» fue tanto que hoy no encuentro una serie generacional con una repercusión similar. Lo de entonces era todos a una, un Fuenteovejuna de instituto con millones de audiencia que colapsaba el aeropuerto cuando alguno de los actores protagonistas visitaba España. La histeria colectiva envolvía todo lo que tocaba esta ficción en la que Brenda y Brandon reinaban en el universo de la ficción televisiva donde el amo era Aaron Spelling, padre de Tori, que interpretaba a Donna en el mejor enchufismo que ha vivido la pequeña pantalla.

La marcha de Luke antes de tiempo es ese mal que acecha a la madurez cuando empieza el momento en el que ver partir a sus primeros contemporáneos. Lejos queda ya esa «Sensación de Vivir» que tal vez no era la mejor televisión, pero es la que nos tocó vivir, así la devorábamos y hoy recordamos...