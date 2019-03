Sería vil echarle la culpa al PP de un fenómeno paranormal. A ver por qué va a ser responsable de que un vídeo de «Barrio Sésamo» que corre por la red esté poseído por el aura de Íker Jiménez. Solo sabemos, por ahora, que aquellos simpáticos diálogos de los pizpiretos Epi y Blas son ahora muy extraños.

-Blas, voy a votar a Vox para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

-Pero qué dices, Epi, ¿tú no sabes cómo funciona la ley D'Hondt?

-No lo sé, yo solo quiero quitarle las llaves del Falcon.

-¿Pero no te das cuenta, Epi, de que si votas a Vox estás apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas?

Ojalá los espíritus de «Cuarto Milenio» que poseen como posesos a Epi y Blas solo les hicieran girar la cabeza 360 grados, vomitar puré de guisante, y decir «¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?». Pero los obligan a algo peor: explicar que, si en la provincia de Barrio Sésamo «un partido constitucionalista» pierde algún voto porque don Pimpón y Epi votan a Vox, sería el Apocalipsis.

-Si esto sucediera en muchas provincias se perderían cientos de miles de votos y Sánchez y Begoña seguirían en el Falcon. Epi, no huyas y aprende a votar con la cabeza utilizando la ley D'Hondt. Porque si votas a lo loco, en vez de echar al okupa de La Moncloa, se comprará otro colchón y seguirá riéndole los chistes a los separatistas.

En Barrio Sésamo ya hubo otros fenómenos paranormales. El mismo Coco que en el anterior vídeo hace de Sánchez junto a la cerdita Peggy (que interpreta a su mujer, Begoña, a bordo del Falcon), sufrió otro «poltergeist» el año pasado. En una escena, dijo: «Suena como una idea excelente» («that sounds like an excellent idea»), pero miles de piadosos padres estadounidenses juran que le oyeron decir: «Es una idea jodidamente buena» («That's a fucking excellent idea»). Eso sin olvidar la paranormal polémica acerca de si Epi y Blas eran muñecos de felpa homosexuales o heterosexuales.

Lo más terrible será la venganza de don Pimpón, personaje creado a imagen y semejanza de Alfonso Vallejo, el entrañable actor asturiano que lo interpretaba. Ay, cuando se entere de que ahora vota a Vox.