Apuesto a que no es para tanto. Apuesto a doble o nada que el problema de la ludopatía ni es tanto problema ni hay tanta ludopatía. Me la juego a que los datos se inflan, las noticias son alarmistas, los reportajes de la tele exageran.

Telemadrid deja de emitir publicidad de juegos «online», de salones de juego o de casas de apuestas. Todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid han aprobado esta medida loca que presentó Podemos: «Seremos la primera televisión en hacerlo, sentaremos un precedente, tomaremos la iniciativa para abrir el debate en otros medios de comunicación, reforzando la televisión de todos los madrileños y convirtiéndola en lo que debe ser: un instrumento a favor de las políticas públicas de salud».

Apuesto a que la ludopatía no va a desaparecer solo porque se prohíba la publicidad de los juegos de azar en Telemadrid. Apuesto a doble o nada que seguirá habiendo apuestas. Me la juego a que la gente seguirá jugando.

Los mismos partidos políticos que tomaron por unanimidad estas medidas en Madrid gestionan otras teles públicas nacionales y autonómicas. Así que podrían implantar en ellas la misma medida. Y TVE podría dejar de emitir «La suerte en tus manos». Eso cambiaría las cosas.

Apuesto a que eso no ocurrirá. Apuesto a doble o nada que no habrá acuerdo. Me la juego a que las privadas serían felices si lo hubiera porque así toda la tarta publicitaria sería suya.

Si realmente los partidos políticos asumieran su responsabilidad social, serían valientes de verdad. En vez de tomar medidas parciales, como en Telemadrid, regularían la publicidad de juegos y apuestas igual que hicieron con el tabaco y el alcohol. Eso sí sería serio y eficaz.

Apuesto a que habrá tantas resistencias y tantos intereses que esas medidas tardarán más tiempo en llegar del que se necesitó con el tabaco y el alcohol. Apuesto a doble o nada que volverán a llamar prohibición a la regulación para repetir esa cantinela de que prohibir es feo e ineficaz. Me la juego a que algún día alucinaremos cuando nos cuenten cómo la tele decía «¡Juega! ¡Juega! ¡Juega!».