Siempre "Friends"

Misión imposible sería recopilar todos los listados de mejores series de la historia que se han elaborado en los últimos años. Casi cada medio, generalista o especializado, local, nacional o global, tiene uno. El último ranking que ha dado la vuelta al mundo web es de la revista Hollywood Reporter, curiosa por saber cuál es la serie preferida de 2.800 integrantes de la industria del entretenimiento, entre actores y actrices, productores y directores. And the winner is...

Seis eran sus protagonistas y se llamaban Chandler, Phoebe, Joey, Rachel, Monica y Ross.

Sí, quince años después de que dejara de emitirse, «Friends» ocupa el primer puesto frente a la avalancha de series producidas desde entonces: 495 en 2018, solo en Estados Unidos. La publicación especializada deja muy claro que se pregunta estrictamente por programas favoritos, los más cercanos a sus corazones, los que les recuerdan tiempos mejores, conectan con el niño que llevan dentro, les inspiran o simplemente les ayudan a relajarse después de un día horrible. Y como a muchos de los encuestados, a mí pensar en «Friends» me hace sonreír, con su pegadiza «I'll Be There for You», compuesta para la serie y que se impuso al «Shiny Happy People» de REM.

Creada por Marta Kauffman y David Crane, se emitió desde 1994 a 2004 en la NBC. Aquí la hacían en Canal+ y los que entonces no estábamos abonados nos buscábamos la vida para verla. Momentos de quedar con buenos amigos para pegarnos maratones de capítulos grabados. Lo que ahora llaman binge watching ya estaba inventado cuando todavía funcionaba el VHS. Los 236 capítulos de las diez temporadas siguen hoy vivos en Netflix y en Neox, donde comparte parrilla con «Los Simpson» y «Big Bang Theory».

Hay cien títulos en la lista de Hollywood Reporter, algunos en antena, otros de cada década desde los años cincuenta como «I Love Lucy» y unos cuantos ausentes de forma inexplicable, como suele pasar. En los primeros puestos, detrás de las historias de los clientes del Central Perk, aparecen «Breaking Bad», «Expediente X», «Juego de Tronos», «Seinfeld» y «Los Soprano». La preferida de Damon Lindelof, co-creador de «Perdidos» es «Twin Peaks» porque, según ha explicado, cambió la forma en que funcionaba su cerebro. La mía es «Sexo en Nueva York». La de mi madre es «Cuéntame». Ayer me dijo que volvía a La 1. No se ha perdido un solo episodio desde que empezó en septiembre de 2001. ¿Cuál es la suya?