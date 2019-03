Un show sin Sánchez

A menos de un mes para las elecciones, los candidatos a la presidencia del Gobierno de los partidos más votados se dejan caer en infoshows y programas de entretenimiento a los que se lanzaron por primera vez en las campañas de 2015 y 2016. Casi todos.

Pablo Iglesias volvió de su baja paternal para encontrarse con su gente en un mitin en prime time y entrar en directo en «La Sexta Noche». Fue su primera aparición en una agenda muy completa que le llevó el lunes a la mesa de Pedro Piqueras en Telecinco y el martes a la de las hormigas de Pablo Motos. Hoy vuelve a verse las caras con Ana Pastor en «El Objetivo», mismo escenario en el que Pablo Casado contestaba la semana pasada a la periodista y a algunos integrantes del público. Al líder popular le preguntaron otros ciudadanos, pero sin derecho a voto, en el «Programa de Ana Rosa». A la periodista le encanta el toque tierno de los peques y repite con el «difícil» reto de enfrentarse a unos niños en un falso directo mal hecho: los rótulos con los titulares aparecían antes de que Casado acabara la frase. Al presidente del PP le toca «El Hormiguero» esta semana. Después de la camisa a cuadros del candidato de Unidas Podemos y la vaquera de Albert Rivera, ¿se dejará en casa el traje y la corbata el más joven de los cuatro candidatos? Será su primera vez con Motos, quien hizo a Iglesias mostrar su destreza cambiando pañales y retó a Rivera a una carrera de motos en un simulador. No pasaron por alto los espectadores la complacencia con la que conversó con el de Ciudadanos en comparación con las preguntas al de Podemos.

¿Y dónde está Pedro Sánchez? A cubierto en las redes sociales y en las noticias pero alejado de los platós desde su entrevista en La 1 con Carlos Franganillo. El socialista no volverá a «El Hormiguero» ni se sentará otra vez en el sofá con Bertín Osborne en los especiales de «Mi Casa es la tuya» que cuentan con la presencia confirmada de Santiago Abascal, «una persona espectacular», según el presentador y cantante, con el que tampoco perderán su oportunidad de cháchara Casado y Rivera. Sin embargo, Sánchez no lo necesita, ahora es el presidente y las encuestas le sonríen. ¿Irá al menos con los niños de Ana Rosa? ¿Él, pionero en aparecer en los programas de entretenimiento llamando a «Sálvame», resistirá esta retirada estratégica hasta los debates decisivos? Entonces la sobreexposición le fue bien y visto lo visto, aparte de la posible creación de un nuevo Ministerio de Universidades si gana Ciudadanos, lo que más me ha inquietado de las declaraciones es que no sabría qué responder si unos niños me preguntaran cuál es mi dinosaurio favorito. Por supuesto, Casado sí tenía respuesta: el tricerátops.