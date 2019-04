Parecía que la cosa empezaba a flojear, pero no. El modelo culebrón autóctono que reina en Mediaset parecía mostrar síntomas de agotamiento con el cambio de año, por entonces los marcadores mostraban un empate general respecto a su rival más fuerte, Atresmedia. Un espejismo que desaparece con la llegada de la primavera, porque marzo se ha saldado con un 14'4 % para Telecinco, y a 2'2 puntos de distancia Antena 3. No hay nada mejor que tener claro el camino para llegar, y llega, distrayendo al personal con un entretenimiento de sol a sol que no obligue a las neuronas del consumidor a trabajar demasiado, funciona, desde que la cadena andaba en pañales, cuando todos los días eran una Nochevieja. Por esparcimiento entendemos, ficción, concursos varios de talentos y por encima de todo, las batallas dialécticas, independientemente de la relevancia sobre lo que se alza la voz...

Sus bastiones empiezan de buena mañana con la marca AR, reina absoluta a la que no hay Susana ni Ferreras que la tosa. Sus informativos sustentan con soltura la estructura de una parrilla en la que vive por las tardes y en fin de semana el baluarte más longevo y rentable del universo telecinquero. «Sálvame» se reinventa continuamente en un bucle sin fin, efectivo y a veces desconcertante. A estas alturas ya necesito un esquema o manual para seguir las andanzas de tantos personajes, sucedáneos de famosos, usurpadores de tal condición de los vips de toda la vida. GH es hoy la fortaleza, mañana lo será Supervivientes y siempre se puede ir a más porque la Pantoja parece que aterriza, con muchos ceros en el cheque para alimentar más si cabe la fórmula del éxito. Porque Telecinco es como la vida en la que las personas se quieren, se distancian, se pelean, cuchichean y se traicionan, sólo que aquí todos somos partícipes de una eterna tragicomedia. Así, la audiencia ha decidido que Telecinco no abandone, una vez más, su liderazgo absoluto.