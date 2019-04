Pon un Bertín en tu campaña

Juntos pero no revueltos, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal se esforzaron en mostrarnos su lado más íntimo en la cocina de Bertín Osborne. De los tres, fue el de Ciudadanos quien se expuso menos negándose a contestar a la pregunta sobre su supuesta relación con la cantante Malú y además, ya desnudó su alma en «Mi casa es la tuya» hace un par de años. Para Casado y Abascal sí era la primera vez y ambos se estrenan como candidatos a la presidencia del Gobierno. El primero sacó a su abuelo de la UGT del armario y se explayó en el nacimiento prematuro de su hijo y las complicadas operaciones por las que pasó, conectándolo con la delicada salud del menor de los hijos de Bertín y con los mellizos de Pablo Iglesias e Irene Montero, con los que compartió especialista y a los que considera unos padrazos, calificativo que seguro removió a la lideresa de Podemos que es capaz de decir «los fuerzos y cuerpas» de seguridad del Estado, que ni escribirse puede. El anfitrión lamentó entonces la ausencia de Iglesias. Lo comentó también con Abascal, quien no tuvo reparos en afirmar que no se hubiera sentado junto a él. Fue el bilbaíno el más beneficiado con un blanqueamiento perfectamente guionizado. Su vida marcada por el terrorismo le lleva a su posición respecto a las armas: se compró una pistola para defender a su padre, al que ETA intentó asesinar en varias ocasiones. Con la banda terrorista derrotada, el de Vox se zambulle sin pestañear en el miedo y los muertos de un pasado cercano. Sin embargo, cuando se le pregunta por la exhumación de los restos de Franco, responde que dejaría los muertos donde están, a todos, añade de forma provocadora cuando miles de víctimas de la guerra civil y el franquismo siguen esperando en fosas comunes, como pudimos ver el jueves en La 2 en el documental «El silencio de los otros», todavía disponible unos días en la web de RTVE.

No hubo repreguntas ni objeciones porque, como el mismo Bertín explicó, él no es periodista, abre su casa para descubrir más a la persona que al candidato, como escribió en las redes, en esas en las que se mueve como pez en el agua Abascal, quien abomina de los medios, a los que no necesita, siguiendo las enseñanzas de Steve Bannon. Más bien, no le gustan los periodistas y sus preguntas incómodas. Por eso eligió a Bertín, con quien mantuvo «un diálogo tranquilo, sin clichés ni prejuicios, ni etiquetas, ni miedo». Con él no fue extrema derecha.

El plantón de la izquierda permitió esta entrega especial extra larga del trío de Colón. Los tres en el mismo sofá hubiera sido demasiado pero este acertado formato alterno funcionó, no solo en audiencia -fueron los líderes de la noche-, sino como mensaje unitario de propaganda electoral. Coincidencia en los grandes temas, PP y Ciudadanos encantados de estar prometidos, con Vox como padrino y a la espera de la consumación del feliz matrimonio.