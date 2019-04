Un Intermedio para la reflexión

Ya conocen las noticias ahora les contaremos la verdad. Nunca en las 14 temporadas de vida de «El Intermedio», le he encontrado tanto sentido como espectador a este breve prólogo que sirve de pistoletazo de salida a esta, nuestra cruda actualidad de cada día, siempre servida en maravillosa bandeja de ironía y carcajada. Porque reír para no llorar es el porqué de esta particular visión de la actualidad de lunes a jueves, sólo que esta semana a Wyoming y a los suyos les costaba un poco más. Pasó cuando Gonzo conversaba con Ángel Hernández, el valiente marido que ha contado al mundo en imágenes el doloroso proceso de dejar marchar en paz a quien más quiere, su mujer María José enferma de ELA. Los detalles del proceso, tan minuciosos como necesarios: desde la planificación en complicidad con quien deseaba ver cumplida su última voluntad, hasta ese momento tan legal como surrealista en el que el sufrimiento se hacía mayor, al salir esposado después del doloroso desenlace pactado. Al encogimiento del corazón cuando saltaba la noticia, se añadía la rabia e indignación después de esta entrevista, en la que si buscas no encontrarás ningún atisbo de amarillismo. La información acompañaba el sentimiento de quién ha hecho bien de despertar el debate de morir con dignidad.

Y después del golpe de escuchar al Ángel de María José, Sandra Sabatés daba paso al análisis: las reacciones de los líderes políticos que nos pretenden gobernar, las sensibles al dolor y también las de los desalmados. Porque entre tanta promesa preelectoral y ciertos debates que son despropósito, qué bien encontrar a este buen hombre que nos recuerde la necesidad de dejar este mundo con dignidad.

Acababa el programa y con los títulos de crédito Wyoming se veía obligado, con ojos brillantes, a anunciar, paradojas de la televisión, la próxima final de «La Voz»? Antes Gonzo planteaba con dureza la pregunta a quien correspondía. ¿Hasta cuándo? Aplauso a la tele que hace reír, sentir, debatir, denunciar y reflexionar sobre las cosas que importan, las de verdad.