Y el invierno llegó

La espera desde que los caminantes blancos cruzaron el muro hace más de un año y medio se ha hecho larga, muy larga, pero hoy llega a su fin. Millones de seguidores de «Juego de Tronos» devorarán esta noche el primer capítulo de la última temporada. A pesar de que duele pensar que en seis episodios se acabará, hay expectación por saber quién se sentará en el trono de hierro.

No todos han visto la historia basada en las novelas de George R.R. Martin y muchos no pasaron de la primera temporada al no soportar las escenas violentas, pero pocos no han oído hablar de la serie creada por Dan Weiss y David Benioff. A algunos se la recomendaron sus hijos, otros se dejaron seducir por el entusiasmo de los primeros fieles y a estas alturas es un fenómeno global. Esta noche grupos de amigos se reúnen en locales con pantallas gigantes para seguir el estreno de madrugada como si fuera la final de la Champions.

La #juegodetronosmanía también ha sacudido a los medios. Se han ofrecido especiales sobre los lugares de rodaje; análisis de los personajes inspirados en emperadores romanos en medio de castillos, armaduras y vasallos medievales; juegos de preguntas para demostrar cuánto sabes de los Siete Reinos; encuestas para conocer al personaje o capítulo favorito, y votaciones para elegir quién llegará vivo al último episodio, porque, como todos sabemos, en el juego de tronos, o ganas o mueres. Las emociones llevan a desear que sobrevivan Jon Snow o Daenerys Targaryen, o ambos, pero las casas de apuestas prefieren que sea Bram Stark, por aquello de que lo inesperado te haga rico. Alumnos de una universidad de Múnich han desarrollado una aplicación de inteligencia artificial que deduce quién tiene más probabilidades de gobernar Poniente. La madre de dragones será la reina según este algoritmo que ya acertó en 2016 con la resurrección del Lord Comandante de la Guardia de la noche.

Por supuesto, no han faltado resúmenes y guías con los capítulos clave para ponerse al día ante la batalla de Invernalia entre los vivos y los muertos que se avecina. La más fiable ha sido la de Bryan Gogman, uno de los guionistas de la serie, que ha seleccionado los 21 episodios imprescindibles. A mí me pilló tarde la recomendación: he vuelto a ver las siete temporadas enteras. La segunda vez se disfruta de manera distinta, como cuando te relames releyendo un buen libro. No hay sorpresas, cierto, sabes cuando van a rodar cabezas, pero descubres matices, detalles, miradas en las que no reparaste en el primer visionado abrumada por la acción. Fue mi propósito de año nuevo, por una vez cumplido; ha resultado mucho más fácil que ir al gimnasio. Estoy preparada.