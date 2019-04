Todo lo que te perdiste en el primer capítulo de Juego de Tronos

Cada capítulo de la última temporada de "Juego de Tronos" merece un pequeño análisis porque como son solo seis, van a saber a poco y más teniendo en cuenta que tenemos siete días de espera entre cada ración. Muchos en las redes sociales, el foro en el que se vive intensamente la pasión por los Siete Reinos, mostraban decepción por el arranque con el clásico argumento de que no pasa nada. Discrepo. Y empiezan los spoilers.

No hubo peleas ni combates a muerte, no se dejaron ver los caminantes blancos y solo murió un personaje con nombre y apellidos muy secundario, pero se vivieron esperados y necesarios encuentros. Jon Nieve abraza a Brandon y Arya Stark tras años sin verse. Mucho más emotivo con ella que con él, quien convertido en El Cuervo de Tres Ojos ni siente ni padece. La pequeña asesina profesional sorprende al que cree su medio hermano, no solo con su repentina y silenciosa aparición junto al árbol sagrado, sino por su apoyo a Sansa, con la que tenía sus más y sus menos cuando eran pequeñas. La familia es lo primero, no lo olvides, le advierte. Ella lo sintió al dar media vuelta y dirigirse al Norte dejando de lado su objetivo de matar a Cersei al regresar a Poniente desde Braavos.

Sansa descubre al que fuera su primer marido, Tyrion Lannister, que no es tan astuto como piensa: la malvada Cersei no enviará sus tropas a luchar junto a ellos. La mano de Daenerys Targarien tiene el honor de contar con el primer diálogo de la temporada, un chiste sobre los perdidos testículos de su colega Varis, los que, por cierto, casi pierde también Jon-Kit Harington rodando el paseo a lomos de dragón, la escena romántica más prescindible del capítulo a pesar de la belleza del paisaje, con cascada entre paredes de hielo incluida. En el sur, Cersei ni se inmuta al saber que los muertos han cruzado el Muro. La traición de Jamie le ha congelado del todo; encarga a Bron que asesine a sus dos hermanos y se encama con Euron Greyjoy, buscando solo calor, una alianza o quizás un padre nominal para el hijo que lleva dentro.

El paso hacia adelante en la trama principal es la confesión de Sam a Jon. El que tanto sufrió por ser el bastardo del honorable Ned Stark descubre que es el hijo legítimo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. ¿Cómo se lo tomarán sus ahora primas Sansa y Arya, pero sobre todo Daenerys, la que se cree heredera del trono de hierro?

El último en llegar a Invernalia es Jamie, quien nada más entrar al castillo siente la mirada de Bran, el niño al que arrojó por una ventana. Suficiente para el primer capítulo. En el tráiler del segundo, el Matarreyes se enfrenta a la ira de madre de dragones mientras el ejército del Rey de la Noche está a punto de llegar.