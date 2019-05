Nada que ver con la canción de Pastora Soler que nos representó en Eurovisión. Seguimos con «Juego de Tronos», no sigan leyendo si no han visto el capítulo cuatro que trae de nuevo magníficas conversaciones entre los consejeros del reino.

Daenerys abre el episodio llorando la muerte de Sir Jorah. No es la única perdida que tiene que superar. Su hijo dragón, Rhaegar, se hunde en el mar abatido por las flechas de Euron Greyjoy y Missandei es decapitada por la Montaña. Seguir a Jon en la guerra contra los muertos en lugar de acabar con Cersei primero como le pedía su instinto, le ha costado muy caro. Su rostro final enfurecido augura llamas. Es lo que quiere la rubia Lannister, que se deje llevar por su ira y cometa el error de arrasar la capital para entrar a buscarla. Lo que Cersei no sabe es que Arya se acerca. La reina de ojos verdes siempre estuvo en su lista. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes, dijo la bruja.

La heroína de la batalla de Invernalia rompe antes de partir el corazón de Gendry, ahora señor de Aguascalientes. Quédate conmigo, le pide a Arya, sé mi señora. Pero ella no es así, nunca ha querido serlo. No es el único desengaño amoroso. El incipiente romance entre Jamie y Brianna no pasa de un par de revolcones. Quédate conmigo, le suplica la mujer caballero, pero al Matarreyes le vuelve a salir a borbotones el amor por su hermana, prohibido, oscuro, tan poderoso como para matar. Otra gran escena de Jamie, valiente en la batalla, arrebatado en la pasión, vulnerable e incoherente en sus decisiones. ¿Será su Cersei quien acabe con él? Hacia ella y la muerte se dirige.

La elección de Brianna desencanta a Dormund, que se despide de Jon. Los salvajes volverán a su hogar y se llevarán a Fantasma, porque el Rey en el Norte viaja al sur y no es lugar para lobos huargos, más para hienas y zorros. Su relación con Daenerys de la Tormenta no pasa por su mejor momento. Ella le pide que guarde el secreto de su origen para seguir siendo su reina, pero el noble Jon confiesa la verdad a sus hermanas/primas y Sansa mueve ficha contándoselo a Tyrion. Y si hubiera alguien mejor... La revelación de quién es en realidad Jon Snow quiebra la fe de Varis en Khalessi.

Los primera parte del episodio transcurre en Invernalia y los oscuros interiores iluminados por velas y chimeneas encendidas; en la última media hora la luz deslumbra y una maravillosa fotografía engrandece a Cersei en contrapicado mientras el gnomo empequeñece más que nunca intentando convencer a su hermana de evitar la guerra para salvar a su futuro hijo.

Con los caminantes blancos fuera del tablero, los de siempre siguen jugando. La lucha final por el trono de hierro está a punto aunque parece que nos quedaremos sin saber más del Rey de la Noche.