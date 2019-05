Violeta desvela cuál ha sido el motivo por el que ha abandonado Supervivientes

Supervivientes se ha convertido en un mar de líos y problemas pese al poco tiempo que lleva en antena. Esta edición es sin duda una de las más comentadas tanto por el hecho de la participación de Isabel Pantoja, que supuso un boom para los espectadores cuando se dio a conocer la noticia como por las diefrentes discusiones y enfrentamientos que se han producido desde que comenzó esta edición de famosos en Honduras.

No obstante, una de las concursantes que más ha dado que hablar en los últimos programas ha sido Violeta Margiñán. La joven, que debutó como tronista en el programa "Mujeres, Hombres y Viceversa" no lo ha pasado muy bien desde que desembarcó en la isla. Además, la concursante encontró apoyo en Fabio, un gesto que no hizo gracia a Julen, el novio de la joven, que confesaba ante Toñi Moreno en Mujeres y hombres y viceversa "sentirse mal por lo que estaba viendo" (en este enlace te hablábamos del apoyo que ha encontrado Violeta en Supervivientes y que ha hecho llorar a su novio). Pero, además, Julen confesaba sentirse dolido por las palabras que había tenido su pareja hacia él, tachándole "desastre, es un niño, es un caos... tiene siempre sus cosas muy desordenadas. Cada vez que nos íbamos de bolo le hacía yo la maleta".

Con esta polémica aun en marcha, Violeta volvió a convertirse en protagonista del programa después de tener que ser evacuada por el equipo médico tras negarse a comer y beber. Una situación que provocó que la joven sufriera una deshidratación grave. Su actitud fue reprochada duramente por el presentador Jordi González durante el debate del pasado domingo. "¿No estarás ahí forzando la situación para abandonar el concurso sin asumir la penalización? Te niegas a beber las isotónicas, te niegas a comer, entonces te estás debilitando, ¿por qué crees que te han evacuado?", le espetó González a Violeta. Cuando la concursante abandonó el programa le comentó a sus compañeros que "tenía un problema". Algo que la joven aclarará esta misma noche en la gala de este domingo tal y como adelantó ayer Jorge Javier Vázquez en "Sábado Deluxe". Una explicación que pondrá fin a las dudas de porqué abandonó de esa manera tan repentina el concurso y cuáles son sus motivos para regresar a España.