Y yo amo los musicales

Quizá usted sea un melómano sibarita, incapaz de escuchar la «Quinta Sinfonía» de Mahler sin valorar previamente la competencia de su director. Por supuesto, mira usted por encima del hombro a los musicales de Broadway. Nadie le va a ver en un teatro disfrutando de «Jesucristo Superstar», «Hair» o «Cats». A lo mejor usted es una aguerrida rockera, y el lamento de Fantine en «Les misérables» –«hubo una época en la que no había deudas que pagar, ni canción que no se cantara, ni vino que no se probara»- le deja indiferente. Quizá usted sea una jovencita preocupada por hacer cosas de jovencita, e ir a ver «Wicked» o «Grease» o «El fantasma de la ópera» le parece bajonero y viejuno. Nada es demasiado caro si hablamos de comprar unas zapatillas de moda. Nada es demasiado barato si hablamos de sacar una entrada para «West Side Story».

Pues bien, usted, melómano sibarita, usted, aguerrida rockera, y usted, jovencita preocupada, tienen que ver cuanto antes «Fosse / Verdon» para hacerse una media idea de todas las maravillas que se están perdiendo. La nueva serie de HBO cuenta la historia de Bob Fosse y Gwen Verdon, la pareja de genios del musical que durante los años setenta estuvieron detrás de obras maestras como «Cabaret», «Chicago» o «All that jazz». Como los personajes de los musicales, Fosse y Verdon formaron una pareja extrema, a pocos metros de la línea que separa la salud y la locura -a pocos metros desde la parte de dentro de la locura, por supuesto-. La narración es inteligente, la interpretación de Sam Rockwell -carajo, ¿este tío lo hace todo bien?- y Michelle Williams debería valerles toneladas de premios. Y el argumento, bueno, el argumento€ no olvidemos que estamos hablando de musicales de Broadway.

«Fosse / Verdon» consigue transmitir el alma de un género en el que han nacido algunas de las letras y músicas más bellas del siglo XX. Liza nos aseguró que la vida es un cabaret, pero ahora la HBO nos ha convencido de que, en realidad, la vida es un musical. Y yo amo los musicales.