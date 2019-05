La divertida anécdota que obligó a Pablo Chiapella a aprender valenciano

El actor albaceteño Pablo Chiapella visitó anoche el plató del 'El Hormiguero'. En un ambiente distendido y divertido, como es habitual en el programa del valenciano Pablo Motos. El actor que interpreta a Amador Rivas en la serie 'La que se avecina' tuvo unas bonitas palabras para su hija Valentina, además de recordar un accidente de tráfico por el que tuvo que permanecer varios días ingresado.

Sin embargo, uno de los momentos más divertidos de la noche tuvo un sabor muy valenciano. Chiapella acudió a 'El Hormiguero' a presentar uno de sus últimos proyectos cinematográficos: 'Viva la vida'. La película, dirigida por José Luis Berlanga, hijo del reconocido Luis García Berlanga, está rodada en la Comunitat Valenciana. De hecho, el pasado mes de julio se pudo ver a Pablo Chiapella rodando en el Mercado del Cabanyal, entre otras ubicaciones.

El actor, que aceptó el proyecto sin dudar, descubrió en el primer ensayo que la producción se rodaría "en un 80 %" en valenciano. Chiapella relató a Motos su sorpresa al escuchar a todos los actores hablar en valenciano y no dudó en recordar que pensó "pero esto qué es" al no entender nada. El albaceteño, cuyos padres son originarios de Ayora, explicó que no sabía hablar valenciano pese a sus raíces. Pero que no dudó en aprender lecciones básicas para cumplir con las exigencias del guión.

Sin embargo, el actor suspendió el reto que le planteó Pablo Motos en el que debía traducir "la paella no lleva guisantes" al valenciano. El actor, que desconocía la traducción, no dudó en exclamar "Amunt Valencia" para lograr el aplauso del público del programa.