La dirección de Pasapalabra, obligada a contestar por esta polémica que tuvo lugar durante el programa

Normalmente programas como Pasapalabra tienen mucho de interactivos. No en vano mucha gente participa desde casa intentando adivinar las palabras que salen en el rosco que los concursantes también tratan de resolver con el objetivo de llevarse a casa premios millonarios. Pero que haya tanta participación no es tan bueno. O al menos no lo es siempre. En ocasiones hay momentos curiosos como el que te contamos hace unas semanas y que puedes leer en este enlace. Las polémicas llegan a tal punto que los directivos del programa se ven obligados a contestar a veces a través de las redes sociales. Y eso es lo que pasó ayer.

Durante el rosco final del programa del martes muchos espectadores se enfadaron porque consideraban que había varias respuestas posibles para la pregunta que habían hecho desde el formato de las tardes de Telecinco. Pero desde la cuenta oficial de Twitter de Pasapalabra explicaron lo sucedido y lo dejaron más o menos claro (otra cosa es que a todos les valga la explicación aportada por el programa).

Preguntaban por un "espacio exterior a la tierra" y querían como respuesta "cosmos" pero muchos aseguraron que en esa pregunta también se podía responder "universo". "Creo que se ha cometido un error en Pasapalabra. En la letra "C" Jero contestó cielo y la dieron por mala", afirmó uno de los espectadores que se quejó y expresó su disconformidad con lo sucedido.

"Estimado amigo hemos preguntado por espacio exterior a la tierra y esto es lo que dice nuestra referencia, el Diccionario de la Lengua Española", aseguraron desde el formato de Telecinco poniendo un "pantallazo" de la definición del diccionario. "Creo que la definición de cosmos es una de las acepciones de la Wikipedia no por supuesto la más común de la Real Academia Española", sentenciaba otro espectador también disconforme con lo que han hecho con Jero, que es un concursante llamado a ser el nuevo Fran Pasapalabra. Se trata de un salmantino que ya estuvo hace años en el formato de Mediaset y que ahora ha vuelto a participar en Pasapalabra y aspira a llevarse un premio millonario. De momento ya va bien encaminado: ha conseguido sumar varias decenas de programas y no hay peligro al menos de momento a que llegue alguien mucho mejor en las respuestas y le expulse del programa. Habrá que estar pendiente para ver qué pasa en los próximos días en el concurso de Telecinco.