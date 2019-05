Un documental de HBO bucea en la última temporada de "Juego de Tronos"

El próximo lunes 27 de mayo HBO estrenará Juego de Tronos: La última guardia, un documental de dos horas, dirigido por Jeanie Finley, que bucea en la producción de la octava temporada de la serie basada en las novelas de George R.R.Martin. Durante un año, la directora británia se integró como un miembro más del equipo del rodaje de «Juego de Tronos», recogiendo con sus cámaras el proceso de elaboración de la temporada más ambiciosa y complicada de la serie.

El equipo de esta película documental ha seguido al equipo y al reparto mientras lidiaban con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de noticias.

Jeanie Finlay es la documentalista británica encargada de películas como Orion: The Man Who Would Be King, The Great Hip Hop Hoax o Sound It Out, entre otros. J uego de Tronos: La última guardia es su octavo largometraje.

Un total de 19,3 millones de espectadores vieron el final de «Juego de Tronos» en Estados Unidos, un nuevo record de audiencia que supera así el máximo anterior alcanzado por el penúltimo capítulo de la serie, con 18,4 millones de seguidores, según ha informado HBO.

El canal de televisión por suscripción ha detallado asimismo que el episodio final de la exitosa ficción se ha convertido en la transmisión televisiva individual más vista en la historia de HBO, superando el récord anterior establecido por el drama criminal «Los Soprano» en el año 2002.

Aunque «Juego de Tronos» -creación de David Benioff y D.B. Weiss- está disponible en más de 150 países en todo el mundo, HBO ha explicado que los datos de audiencia no son fácilmente recuperables en muchos de esos mercados, lo que hace que una cifra global de espectadores sea imposible de calcular.