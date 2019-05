Lucha de gigantes

Hay famosos que pueden permitirse el lujo o el placer de autoinvitarse a los programas televisivos que les apetezcan sin que parezca que están mendigando un minuto más de gloria o un cero más a la derecha en su cuenta corriente. Piqué, por ejemplo. Una palabra en twitter de Piqué bastó para que fuera invitado a participar en «La resistencia» y para que el futbolista del Barça pudiera demostrar, una vez más, que es el mejor molestando a más gente con menos esfuerzo. Pero también hay programas televisivos que pueden permitirse el lujo o el placer de invitar a los famosos que les apetezcan sin que parezca que están mendigando un minuto más de atención en las redes sociales o una décima más de audiencia. Por ejemplo, «Big Bang».

Sabíamos que cuando Sheldon Cooper y compañía ya no estuvieran con nosotros, les echaríamos mucho de menos. Pero también echaremos de menos la facilidad con que los guionistas de «Big Bang» integraban en los capítulos de la serie a grandes héroes de la cultura popular como Stephen Hawking, Stan Lee, Adam West, Buzz Aldrin, George Smoot, James Earl Jones, Neil DeGrasse Tyson, Brent Spiner, Kevin Smith, Kareen Abdul-Jabbar, William Shatner, Mark Hamill? ¿Notan algo raro en esta maravillosa lista de actores, científicos y deportistas? En efecto, no hay ninguna mujer. En esa lista también podemos incluir a Kate Bates, Carrie Fisher o Sumer Glau, aunque no una mujer ganadora del premio Nobel de Física, una enorme divulgadora científica, una leyenda del baloncesto, una creadora de personajes de cómic o una astronauta. Queda un largo camino hasta que podamos ver a una mujer ocupando el despacho oval de la Casa Blanca, y un camino muchísimo más largo hasta que una mujer tan grosera e ignorante como Donald Trump pueda aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Pero, también, hay un largo camino hasta que una futbolista del Barça pueda autoinvitarse en «La resistencia» y hasta que mujeres ganadoras del Premio Nobel de Física o mujeres divulgadoras científicas puedan aparecer en una serie como «Big Bang» con la naturalidad de un Smoot o un DeGrasse Tyson.

Y, con todo, en la lista de héroes y heroínas de la cultura popular que aparecen en «Big Bang» faltan Homer y Marge Simpson. ¿No habría sido maravilloso que en el último capítulo de «Big Bang» viéramos a Homer sentado en el sofá ocupando el sitio de Sheldon? Lucha de gigantes.