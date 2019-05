Para afables terrícolas

No todos los programas pueden presumir de tener un buen nombre. «Aquí la Tierra» lo tiene y acaba de celebrar sus cinco años en antena en La 1. El espacio se quedó a finales de mayo de 2014 con el hueco que ocupaba la edición vespertina de «Corazón», repetitiva y sin empuje.

Sus creadores exprimen la pasión por la información del tiempo pensando que sus fans no tienen bastante con la ración diaria de después del telediario. La idea era poner el foco en cómo afectan los fenómenos climatológicos a las personas, los animales y al planeta en general. Una mirada distinta a lo que nos preocupa a diario respondiendo a la vez a preguntas como a qué velocidad caen las gotas de lluvia.

En la forma, es uno más del formato «España Directo»: infoentretenimiento amable introduciendo los temas desde plató y con reporteros dicharacheros recorriendo nuestro territorio para conversar con ciudadanos anónimos, lugareños y empresarios, con toques de promoción turística, naturaleza y una pizca de divulgación.

En la emisión del lunes con el que celebraban su quinto aniversario, confirmamos a efectos de vestuario que el sayo se resiste y asimilamos con unos segundos de diferencia la noticia sobre un concurso de hacer de ciervo y el nacimiento de una gacela Mhorr en Bioparc. No podían faltar los famosos en el que parecía un especial culinario. El agente especial Antonio Resines demuestra que no sabe ni pelar una patata al intentar hacer una tortilla, con cebolla, sin entrar en el debate; eso sí, aprendemos en el mercado que existen cinco mil variedades del tubérculo. Con Santiago Segura pasean por su barrio, Carabanchel, para acabar preparando un wok de verduras. Pepe Rodríguez desde «MasterChef» da paso a las anchoas de Santoña y no falta la búsqueda de setas en un pueblo de Guadalajara con un pastor de 93 años que avisa de que ya no hay. Pero qué más da. Lo que importa es el camino.

Presentado por el geógrafo especializado en climatología Jacob Petrus, que también dirige, junto a Víctor Otamendi, consigue un millón de espectadores de media, a los que apodan «Los terrícolas». Es la alternativa a los exitosos «Pasapalabra» y «¡Boom!», con el doble de fieles, y «La Sexta Noticias» de Helena Resano que juega en otra liga. Además de tener un buen nombre, «Aquí la Tierra» es un programa de curiosidades y cotidianeidad, simpático y ameno. Por si gustan.