Una aspirante a Masterchef enternece a sus seguidores con una foto con su nueva familia en redes sociales

Masterchef se ha convertido en todo un referente en la televisión en España. No en vano cada semana son cientos de miles de personas las que sintonizan el programa de cocina de Televisión Española. Este formato (que tiene tres versiones: anónimos, famosos y niños), es de hecho uno de los pocos que le sigue dando alegrías a una cadena pública cada vez más necesitada de audiencia y de programas que puedan competir cara a cara con los que ofrecen las cadenas privadas. Debido a ese éxito de Masterchef no es de extrañar que los que participan en el formato se conviertan, por méritos propios, en personas más que conocidas y queridas.



Una de las aspirantes a Masterchef más conocidas de esta séptima edición del concurso ha sido Natalia, la diseñadora de lápidas que reside en Asturias y que trabaja en una granja propiedad del hombre con el que esta chica está a punto de casarse. Natalia es, además, una de las más activas en redes sociales. Por eso a casi nadie le sorprende que esta joven comparta día a día sus quehaceres en perfiles como el que tiene activo en Instagram y en donde ya suma más de 5.000 seguidores.



Hace unos días Natalia sorprendía a todos esos fans con una foto con el nuevo miembro de su familia: un pequeño burrito que quiso presentar en sociedad con una foto muy tierna que acumula más de un millar de reacciones. "Bienvenido, ¡la familia aumenta!", anunciaba la que hasta hace unas semanas era la aspirante asturiana a hacerse con el título de Masterchef en una publicación que puedes ver bajo estas líneas.



Hace cuatro días la propia Natalia utilizaba esa misma cuenta de Instagram para despedirse de sus seguidores. "Ha sido mi último día en Masterchef y ha sido otra experiencia super bonita y de aprendizaje, gracias a todo el equipo que lo forma ya que me habéis hecho sentir como en casa y gracias a toda esa gente que ha venido a comer y de paso a verme ya que habéis sido super amables y me habéis dado un montón de amor así como muchísima energía para emprender nuevos proyectos. Ha sido un verdadero placer", escribió la asturiana a modo de fin del programa en una cuenta de Instagram en la que, a pesar de su final en la televisión, sigue teniendo actividad para alegría de todos sus seguidores y quién sabe si también de sus futuros clientes en sus nuevos retos profesionales.