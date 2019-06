Pasa la vida

Unos grandes almacenes nos recuerdan que la vuelta al cole ya está ahí porque el verano pasa volando, y eso significa que tras las vacaciones viene el momento de organizar las cosas para el regreso de niños y niñas a las aulas. Supongo que el sociópata responsable de amenazarnos a todos con «la vuelta al cole» cuando ni siquiera ha terminado el curso escolar y el verano está tan intacto y lleno de cosas maravillosas como la tumba de Tutankamón cuando fue descubierta por Howard Carter está en un lugar secreto según el protocolo de protección de aguafiestas. Ojalá ese tipo pille una buena diarrea o una magnífica indigestión de calamares, pero el daño ya está hecho.

Prepárese para lo peor. Me temo que algún programa veraniego estará patrocinado por una marca de langostinos porque, ya saben, la Navidad está ahí y no es posible una Nochebuena feliz sin langostinos en la cena. Nos acosarán con anuncios de ropa de invierno porque el verano pasa volando, y eso significa que tras esos ridículos meses de calor viene el momento de las bufandas y los abrigos. ¿Está su casa preparada para el crudo invierno? ¿Lo está usted? ¿Todavía no ha visto las series que se estrenarán después del verano? Qué pringado. ¿De qué va a hablar entonces mientras se toma una efímera cerveza bien fresquita en una fugaz terraza veraniega? Saboree ese helado de fresa mientras pueda porque se acerca el invierno, las clases de matemáticas, los chubasqueros, la Liga de Campeones, los anuncios de fascículos coleccionables, la emisión en TCM de la película «¡Qué bello es vivir!» y los nervios antes de ver el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas de fin de año.

Si, como nos advierten esos grandes almacenes de cuyo nombre quiero olvidarme, hay que prepararse para la vuelta al cole, entonces tenemos que prepararnos para la programación televisiva veraniega no de este verano, sino del siguiente. ¿No siente ya la presencia de los programas «refrescantes» que llenarán las parrillas de Telecinco y de Antena 3 en el verano de 2020? Cielo santo, ¿no les parece increíble que ya estemos preparando la mochila de los niños para el curso 2020-2021? Pasa la vida. Tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida. Pasa la vida.