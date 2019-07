Series que duelen

Y de repente aparece una serie que te deja sin respiración, que, sin esperarlo, en un Netflix con demasiada morralla, te llena y se cuela en tu mente y se sitúa a la cabeza de ficciones del año, es el caso de «When They See Us?». Me acercaba al desenlace en el cuarto episodio de esta miniserie, cuando sentí la necesidad de acabar con ella cuanto antes, no por aburrimiento ni carencia de interés, qué va, todo lo contrario.

El final se encuentra en la hemeroteca. Si buscas en Google «Los cinco de Central Park» cuesta poco conocer como acabó la historia de un grupo de jóvenes neoyorquinos, castigados injustamente por un delito que jamás cometieron en 1989. Cinco inocencias perdidas, víctimas de una encerrona judicial y policial por motivos racistas; cinco vidas más las de los familiares, sacrificadas por unos sinvergüenzas que se creían aquello de la supremacía blanca y que les sentenció, llegando a pedir por entonces la pena de muerte a través de unas voces, por cierto, lideradas por el hoy presidente de los EE. UU. Donald Trump.

La recreación de la condena de los chicos provoca punzadas de dolor en el corazón, acongojo y un nudo en la garganta que te pide retirar la vista de la pantalla y a la vez mantener máxima atención.

Consigo finalizarla y todavía con las lágrimas en los ojos, saco fuerzas para ver el coloquio post serie en un especial conducido por una abanderada de la causa. Oprah Winfrey entrevista a los actores y los protagonistas reales, en un baño de adoración merecida. A su lado Ava DuVernay, la productora ejecutiva que se empeñó en ficcionar tanta injusticia y que revelaba su empeñó en titular la serie como «Así nos ven» y no «Los cinco de ?» Y así quedó, en contra de la opinión de la cadena, para que quede bien claro que el prejuicio es un cáncer de la sociedad y que el odio hacia la diferencia sólo genera martirio y tormento.