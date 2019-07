Toro Sentado en la tele

No es lo mismo, ya lo sé. Pero la deslumbrante edad de oro de la series de televisión que tenemos la suerte de disfrutar no inventó el trasvase cine-televisión que permite a los espectadores ver a Nicole Kidman en «Big Little Lies», a Matthew McConaughey en «True Detective» o a Wynona Ryder en «Stranger Things». Eso ya está inventado desde hace mucho tiempo, aunque en los años 70 del pasado siglo muchos actores de cine famosos llegaban a la televisión como Toro Sentado acabó formando parte del espectáculo basado en el lejano oeste de Buffalo Bill. Ahora, no. Las series de televisión tienen prestigio, y ni Jessica Lange, ni Woody Allen, ni Susan Sarandon se sienten como Toro Sentado en el espectáculo de Buffalo Bill cuando trabajan en la tele. Por eso les recomiendo que vean la serie «Colombo» (Paramount Network). No solo porque «Colombo» sigue siendo una serie maravillosa y el teniente interpretado por Peter Falk es uno de los grandes personajes televisivos de la historia, sino porque ver los capítulos de «Colombo» nos permite jugar a descubrir a los grandes actores y actrices escondidos detrás de la etiqueta «Special Guest Star».

Dos ejemplos. En «Una estrella fugaz» y «Una puntada en el crimen», dos capítulos de la segunda temporada de «Colombo», trabajan Anne Baxter (a quien podemos ver interpretando a Nefertari en «Los Diez Mandamientos»), Mel Ferrer (el malvado espadachín de «Scaramouche»), Anne Francis (la inolvidable Altaira de «Planeta Prohibido») y Leonard Nimoy (Spock, por supuesto). Ahí queda eso. Cada capítulo de «Colombo» nos regala un crimen resuelto por un detective desaliñado, insistente y listo, y un repaso por los actores que llenaron de vida el viejo cine. Dos placeres por uno. No sé si Anne Baxter se sintió como Toro Sentado cuando, del mismo modo que el jefe sioux paso del territorio del Grand River en Dakota del Sur al circo de Buffalo Bill, la actriz cambió su papel en «Eva al desnudo» por la participación en un capítulo de «Colombo». Hoy todo sería diferente, porque Anne Baxter estaría encantada de interpretar a una secretaria de Estado en «House of Cards» o a una abuela que termina convirtiéndose en una asesina en serie accidental en «Fargo».

Por cierto, hoy Toro Sentado podría tener un papel en «Juego de tronos».