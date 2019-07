Indiana sin Jones

En busca del Arca perdida» (Antena 3) es algo más que una película «entretenida», como dice Amy en un magnífico episodio de la serie «Big Bang», y no importa en absoluto que la presencia de Indiana sea innecesaria porque, sin él, los nazis habrían descubierto igualmente el Arca y Belloq y compañía habrían terminado con la cara convertida en queso fundido. ¿Un fallo de guion? Sabemos que si Ulises está destinado a regresar a su patria será tarde y mal, en nave ajena y después de perder a todos sus compañeros. ¿Es Ulises irrelevante en la «Odisea»? En la película «Los pájaros», Hitchcock se las arregla para meternos el miedo en el cuerpo con la excusa de un montón de pájaros que siembran el caos en Bodega Bay. ¿Es prescindible el personaje de Melanie Daniels? Rick cambia las vidas de Ilsa, de Victor y del capitán Renault en «Casablanca», de forma que el perfecto final de la película sería imposible sin el tipo que fue a Casablanca a tomar las aguas porque, al parecer, le «informaron mal». ¿Se trata de eso? ¿Un buen guion es un guion sin fisuras en el que los personajes son necesarios para que todas las cosas se muevan hacia su fin?

Desconfío de los que se resisten a suspender su incredulidad en el cine. ¿Han visto la descacharrante «Armageddon»? ¿Nunca han pensado que habría sido mucho más fácil y práctico formar a unos astronautas como perforadores que a unos perforadores como astronautas? Pues sí, pero nos habríamos quedado sin el espectáculo de Bruce Willis haciendo de Bruce Willis en un asteroide del tamaño de Texas a punto de estrellarse contra la Tierra ¿Y qué me dicen de «El planeta de los simios»? ¿A Taylor no le llama la atención que los simios no solo hablen, sino que lo hagan en perfecto inglés? ¿No le dio eso una pista a nuestro escéptico astronauta acerca del planeta en el que estaba? Pues sí, pero entonces nos perderíamos uno de los finales más grandiosos de la historia del cine.

¿Puede Supermán salvar de la muerte a Lois Lane dando vueltas alrededor de la Tierra para volver atrás en el tiempo? Ni siquiera Supermán puede hacer eso. ¿Y qué? Admitamos que Indiana Jones es irrelevante en «En busca del Arca perdida» porque el final sería el mismo con o sin Indiana. Vale. Pero sin Indiana Jones no habría película de Indiana Jones. ¿Puedes entender eso, Amy?

Por otro lado, mierda, Amy tiene razón. Mecagoentó.