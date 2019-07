Cuando estás lejos por un tiempo extrañas muchas cosas y, aunque pueda parecer friki, también algunas rutinas como desayunar viendo noticias, a pesar de que muchas sean las mismas de la noche anterior. A los que sufrimos de telefilia informativa se nos hace dura la web en diferido y a destiempo por el dichoso cambio horario. En Estados Unidos, intentas engancharte a algún programa del lugar pero resulta complicado conectar con Stephen Colbert en «The Late Show» o con John Oliver en «Last Week». No sabes bien de qué hablan, has de vivir mucho más tiempo allí para pillar la gracia. Solo quedaba el refugio del mundial de fútbol femenino y la ficción, universal y con subtítulos.

Al volver, es un inconfesable y pequeño placer encender la tele y escuchar las sintonías de los informativos y voces conocidas, hasta la de Jorge Javier Vázquez, omnipresente en la recta final de «Supervivientes», que -oh, sorpresa- no ganará Isabel Pantoja porque ha tenido que abandonar la isla por prescripción médica. El notición de Mediaset llegaba un día antes que los casi 6,7 millones de euros entregados en el «¡Boom!» de Antena 3. A «Los Lobos» les vieron y envidiaron en prime time más de cuatro millones de espectadores, en una noche en la que en «La Otra Mirada» de TVE, Luisa ( Ana Wagener) recibía la visita de su hijo acompañado de su prometida, una mujer de la misma edad que ella, interpretada por la actriz valenciana Daniela Saludes.

También ha regresado a casa, la tele, Máximo Huerta, que empezó «A partir de hoy» en La 1 explicando por qué ha dejado el Màxim que nadie sabía pronunciar en Madrid y que le pusieron en Canal 9. Las mañanas cuentan ahora con un magacine en el que se habla sin gritar, con invitados con ese «saber estar» que tanto le gusta a mi madre. Para mí, la lástima es el horario, imposible para los que trabajamos. Más arriesgado y necesario habría sido programar esta nueva terraza de verano en esa franja nocturna para todas las edades después del informativo donde la tele pública nos abochorna con «TVEmos».

En RTVE están un poco en «stand-by», esperando a ver qué pasa con la investidura, como el resto de españoles que asistimos perplejos al espectáculo que están dando los políticos/partidos. Tan hartos nos tienen que en la última encuesta del CIS son ellos el segundo problema más importante por detrás del paro. Verles sin cesar en las noticias difumina la tenue ilusión de vuelta a casa.