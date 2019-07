Hay dos formas de saber cómo seremos cuando seamos viejos. La primera es descargarse esta «app» que todo el mundo se está descargando, hacerse un «selfie», entregarle nuestros datos a Vladímir Vladímirovich Putin, aplicar el filtro de envejecimiento y ver cómo nuestra cara se llena de arrugas y canas. La segunda es ver «Years and years», la prodigiosa, brutal, tristísima nueva serie de Russell T. Davies, que comenzó a emitirse esta primavera en la BBC y cuyo reconocimiento mundial ha explotado durante estas últimas semanas a partir de su inclusión en la plataforma norteamericana HBO.

FaceApp sólo nos permite entrever cómo envejecerá nuestra cara. «Years and years» es un retrato en donde vemos con toda nitidez cómo envejecerá nuestra cara, nuestras casas, nuestras familias, nuestro gobierno, nuestra ciudad, nuestra cultura, nuestras relaciones sexuales, nuestra tecnología, nuestro nivel de vida, nuestras fronteras y nuestra visión del mundo. Habrá gente que crea que FaceApp es realista; que no se preocupe: «Years and years» es tan ultrahiperrealista que reduce la carita del FaceApp a la categoría de caricatura. Habrá gente a la que no le guste ver la imagen de su rostro que le ofrece FaceApp; que no se preocupe: la imagen de todo lo que rodea a nuestro rostro que nos ofrece «Years and years» es tan devastadora que convierte cualquier calvicie y todas las patas de gallo del mundo en un garbanzo debajo de un colchón.

«Years and years» es un FaceApp a lo bestia. Multiplicado por mil. Y mucho más acertado. La «app» rusa salta al resultado final, descontextualizado y caprichoso. Pero Davies nos muestra cómo va apareciendo cada arruga y cómo se entrelazan en un círculo vicioso degenerativo las construcciones de la intimidad, la tecnología y la política hasta dar lugar a la catástrofe hacia la que nos estamos precipitando. Y uno de los rasgos de la decadencia de la que nos habla «Years and years» es nuestro interés por la decadencia de la que nos habla FaceApp.