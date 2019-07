Críticas en papel higiénico

Estimados editores de periódicos a lo largo del país: permitidme que me tome la confianza de hablaros en nombre de Paolo Vasile, quasijefazo supremo de Mediaset, Telecinco y todo lo que se menea, para pediros el favor de que, si sois tan amables, imprimáis las críticas televisivas sobre la gala final de «Supervivientes» en un papel un poco más suave del habitual. Sé que esta es una petición extraña que no tiene precedentes, pero es que el éxito de audiencia de la edición de 2019 del reality presentado por Jorge Javier Vázquez tampoco los tiene. El papel de periódico habitual es rugoso, áspero, y puede llegar a irritar zonas sensibles de la piel si se frotan contra él. No pido que imprimáis las críticas en papel acolchado ni perfumado con aloe vera. Sólo pido que lo hagáis en un papel con un gramaje un poquito más bajo y una tinta hipoalergénica.

La gala final de «Supervivientes» alcanzó un 40% de share. Quiere decir esto que fue la gala final de un reality show más vista de la historia, el programa más visto del año en España, la cumbre de la programación de Telecinco en muchos años, un dato de audiencia mucho mejor que el que esperaban los propios responsables del espacio. A partir de aquí todos los críticos nos vendremos arriba con textos brillantes y mordaces, citaremos a Gramsci y a Byung-Chul Han, nos daremos golpes ensayísticos en el pecho lamentando la grave enfermedad social que el éxito de toda la temporada pantojil de «Supervivientes» indica, con la gravedad propia de quien, por supuesto, está completamente vacunado contra ese trastorno. Se va a publicar muchísimo papel en los periódicos hablando de esto.

Y esto es por lo que les pido, señores editores, que intenten imprimir esas páginas en un papel algo más suave que el del resto del periódico. En atención a Paolo Vasile, para que no le salgan hemorroides ni fisuras cuando se limpie el culo con ellas.