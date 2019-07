Los Lobos de Boom eran cinco: se descubre qué concursante no quiso el premio

Los cuatro amigos que forman Los Lobos de Boom han tenido a lo largo de los últimos meses todos los focos de la televisión sobre sus cabezas. Sobre todo (la actualidad manda) en las últimas semanas. Que consiguieran ganar el mayor premio de la historia de la televisión embolsándose un total de 6 millones de euros es algo que no se ve todos los días. Más bien al contrario. Es algo histórico que va a tardar en superarse. Pero la historia podría haberse escrito de otra manera. Y eso lo saben bien quienes estuvieron al principio de todo lo que les pasó a Los Lobos desde que se formara este heterogéneo grupo.

Y es que Los Lobos iban a ser diferentes en un principio. O al menos eso se desprende de una entrevista concedida por Valentín Ferrero, un zamorano que pertenece a este popular grupo de concursantes de televisión Los Lobos de Antena 3. Ferrero asegura que el grupo se empezó a gestar durante su participación en otro conocido formato de televisión, el "Saber y ganar" que desde hace años presenta Jordi Hurtado en el segundo canal de Televisión Española. Estuvo 13 programas ("por aquel entonces tenía mucho trabajo y no me preparé mucho", justifica). En uno de esos programas coincidió con Erundino Alonso (otro de los componentes de Los Lobos), "trabamos una buena amistad", reconoce. Tiempo después cuando volvió por segunda vez al formato de La 2 conoció a otro gran concursante, al que le ofreció también posteriormente ser parte de Los Lobos pero que declinó la invitación. Tampoco le fue mal.

"Conocía a Antonio Ruiz en Saber y Ganar y nos hicimos amigos, le hablé de Boom pero él no quiso venir porque estaba participando en Pasapalabra y estaba centrado en ese formato", confiesa. Bueno, a la vista de los resultados tampoco le fue mal del todo. El famoso Antonio Ruiz acabó llevándose el bote de Pasapalabra y consiguió más de un millón de euros de bote, lo que por aquel entonces era un récord que ahora puede superar Francisco González, el crack asturiano del rosco que opta a ganar el programa.

Pero las coincidencias en esto de los programas de televisión no quedan ahí. Los propios miembros de Los Lobos habían confesado que no entraron a participar antes en Boom porque conocían a las chicas que formaban parte del grupo Extremis y que no querían competir con ellas.

Hoy en día Los Lobos han conseguido un récord mundial: son los concursantes que más han aguantado en un programa de televisión. Lo certificó incluso un notario en un programa. No en vano muchos de ellos tuvieron que dejar de trabajar para dedicarse en cuerpo y alma al concurso y eso ha hecho que el tiempo que estuvieron en la tele (más de un año) no hubieran obtenido ingreso alguno. Lo que han conseguido, eso sí, hacen que cientos de personas estén cada día pegados a la tele viendo sus andanzas.