Entre arena y escaños

Carpetazo a julio sin muchas sorpresas. Telecinco se distancia de Antena 3 en más de tres puntos y medio de cuota de pantalla mensual gracias a la resurrección mediática de Isabel Pantoja en la arena caribeña de «Supervivientes», que se hace con ocho de las diez emisiones más vistas del mes. Este ranking de espectadores lo encabeza «¡Boom!», con su programa especial en prime time en el que «Los Lobos» ganaban los casi siete millones de euros. Entre esa decena de esplendorosos momentos televisivos, brilla el cuarenta por ciento de share de la final del reality playero, que se ha llevado también el minuto de oro del mes rozando los cinco millones de seguidores.

Telecinco es líder todos los días de la semana, de lunes a domingo, gusta más a las mujeres y triunfa en el target comercial. Afortunadamente, paliando los peligros cognitivos en los más pequeños que puede ocasionar el consumo de contenidos de la cadena de Paola Vasile, según algunos sesudos investigadores, los niños de 4 a 12 años tienen una clara favorita: Clan.

A quien no le van tan bien las cosas es a La 1, que repite mínimo histórico mensual. Solo la eligen de media el 8,6 por ciento de los televidentes. Tampoco a algunas autonómicas. Canal Sur está en números rojos, en proceso de adaptación a los cambios políticos. Nuestra À Punt sube un 0,3 respecto al mes anterior y alcanza el 2,3 por ciento en estos días de pertinaces espectadores veraniegos, si bien estas cifras audimetradas, no han de preocupar demasiado a los valencianos porque À Punt no es solo una tele, es una plataforma multimedia, explicaba hace unos días la todavía directora general del ente, Empar Marco.

A pesar de los datos generales mediocres, alguien está contento en TVE. Xabier Fortes ha levantado «Los Desayunos». Con la política revuelta, el arrastre de los Sanfermines y las vacaciones de sus competidoras, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso, ha obtenido el mejor porcentaje de fieles de toda la temporada y la pública consiguió vencer a La Sexta el día de la segunda votación de investidura. Algo es algo.

Y para los que se rasgan las vestiduras con «Lazos de sangre», aderezados esta temporada con una tertulieta en directo con algunos de los protagonistas y periodistas del corazón conducida por Boris Izaguirre, el muy oportuno reportaje dedicado a la saga de Los Pantoja, figura en el detallado informe de audiencias de Barlovento como el programa cultural más visto. Sí, han leído bien. Cultural. Según catalogación de Kantar. Vean y aprendan.