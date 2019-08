L a investidura es una pesadez. Cada bocado es más correoso y difícil de tragar. En «laSexta noche» no quieren que a los espectadores no se nos hagan bola las réplicas y contrarréplicas de sus invitados y tertulianos, así que el sábado aliñaron el plato con un bidón gasolina en el que guardaban una entrevista de Iñaki López y Andrea Ropero a Darío Adanti y Edu Galán, autores de «La Biblia Negra de Mongolia».

„¿No teméis por vuestra seguridad después de publicar este libro en el que explicáis por qué las grandes religiones monoteístas venden humo?

„No, pero no porque no haya que temer „el fanatismo es muy peligroso„, es porque somos un poco descerebrados.

„Quienes deberían empezar a temer por su seguridad financiera deberían ser los grandes líderes religiosos. Espero que cada vez menos gente crea en semejantes supercherías que sirven para el control poblacional, el machismo y la homofobia.

Tal vez añadir gasolina no sea la mejor manera de hacer un programa más masticable.

„¿Habéis mandado algún ejemplar al Vaticano?

„Sí, al Vaticano, el Dalai Lama y un ayatolah de La Meca. Es fácil porque si buscas «Ocultadores de pederastas» en Google te salen los tres.

„Veo que la publicación por fin ha unido a las grandes religiones monoteístas contra un mismo asunto.

„Creíamos que lo único que las unía no era la idea de Dios „dice un Edu Galán momentáneamente transformado en imán musulmán, no de nevera„, sino los maricones, porque los gais eran lo único que nos enfadaba a todas. Pero hemos encontrado otra cosa: esta herejía. Recomendamos que la quemen públicamente y entre hombres, porque las mujeres no pintan nada en la religión, mejor tapadas.

Ay, como alguien encienda una cerilla. Sobre todo para los autores de «La Biblia Negra».

„Hemos sacado el libro con una multinacional, por tanto serán sus abogados los que nos defiendan. Entonces tenemos muchas ganas de nos demanden los «Abogados Cristianos», esos que abren su despacho y huele a naftalina.

¿Descerebrados, dicen? Saben lo esencial: que, tal y como están las cosas, si el ingenio y el valor quieren ejercer la libertad de expresión necesitan respaldo jurídico.