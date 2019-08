Arévalo al rescate

H ay machismo en España? ¿Hay tanto que aflora en el más inesperado rincón de TVE? «RTVE responde» lo planteó así: «¿Hay estereotipos de género en los cursos de aprendizaje de inglés de La 2?». Y lo ilustró con imágenes de dos personajes recurrentes en el programa «Inglés Online»: una mujer frívola y alocada compradora compulsiva y una mujer limpiadora.

Una espectadora mandó a TVE esta queja sobre «Inglés Online»: «Perpetúa los roles de género malentendidos, se utiliza un lenguaje sexista, y los roles que los actores representan en el aprendizaje del idioma es demasiado sexista». Así que piensa que sí hay estereotipos. Carlos Jerónimo, productor ejecutivo de La 2, respondió esto: «Esta producción es de hace siete u ocho años. La sociedad ha cambiado muchísimo la visión que tiene de la mujer. Eso es positivo, y entiendo que TVE tendrá que hacer una revisión sobre este proyecto porque, lógicamente, eran caricaturas que antes eran admisibles y en la sociedad actual no lo son tanto. Por eso habrá que hacer una revisión». Así que también piensa que hay estereotipos. Bertín Osborne aseguraba estos días que «España es un país donde se han conquistado todos los derechos de la mujer que se debían conquistar», y remataba «Me parece bien que haya movimientos feministas, pero donde tiene que haberlos. Que se vayan a Turquía o a África, España no los necesita». Ya explicará otro día por qué la mujer no debe conquistar los derechos que faltan, de momento parece que cree que los estereotipos no son una forma de machismo, y, de serlo, solo existen en los cursos de inglés en Turquía o África.

En «Todo es mentira» (sobremesas de Cuatro) Arévalo acudió al rescate: lejos de ser machista, Bertín «es un hombre a favor del feminismo». Podrá parecer que dice esto porque son amigos. O porque es lo que cree alguien capaz de explicar así las muertes por violencia machista (según él, «muertes por maltrato»): «Eso es gente loca, ¿y cómo evitas eso?». Yo simplemente creo que lo dice porque es humorista, concretamente un humorista tan machista como su recalcitrante amigo Bertín.