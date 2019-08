Por fin, una serie policiaca

Pero, bueno, ¿qué tipo de serie policíaca es «Line of duty», en donde los criminales no son psicópatas seriales que matan de forma minuciosa y sanguinaria a causa de sus oscurísimos trastornos mentales? ¿Qué es eso de que los delincuentes actúen movidos por razones como el dinero, los celos, el prestigio o los chantajes? ¿Cómo se ha atrevido la BBC a realizar una serie tan alejada de «Mindhunter»? ¿Y qué tipo de serie policíaca es «Line of duty», en donde los policías no tienen personalidades atormentadas y retorcidas, y cada frase que pronuncian es un tratado de existencialismo y nihilismo? ¿Qué es eso de que sean gente normal, seria, que no haya tensión sexual entre ellos, que no posean terribles secretos que ocultan detrás de su trabajo? ¿Cómo se ha atrevido la BBC a realizar una serie tan alejada de «True Detective»? ¿Y qué tipo de serie policíaca es «Line of duty», que no es una exhibición de cadáveres, restos orgánicos e increíbles adelantos técnicos de la policía científica? ¿Qué es eso de que las víctimas mueran de un simple balazo y los espectadores sólo veamos un poco de sangre en el suelo? ¿Cómo se ha atrevido la BBC a realizar una serie tan alejada de los cien «CSI»?

Sin filosofías baratas para posthípsters postpostureros. Sin clases de criminología-ficción que sonrojan hasta a los seguidores de «Expediente Marlasca». Sin escatologías pajilleras. Sin convertir la violencia en un show extremo ni mostrar influencias de «Star Trek». Sólo casos sólidos, narrados con sobriedad y rigor impecables, en donde tras cada esquina hay otro nudo complejo y realista que hay que desenlazar. La unidad AC-12 de la policía británica, enfrentándose a delitos internos. Una temporada cada dos años, y la última llegó a Movistar+ hace bien pocas semanas. Si usted estaba harto de los «CSI», «True detective» y «Mindhunter», si se moría de ganas de que las series de policías volvieran a ser series policíacas, deje lo que esté haciendo y vuelva a disfrutar de las grandes tramas policiales con «Line of duty». Por fin.