Eh€ oigan, señores de «The walking dead»€ perdonen que les moleste€ pero es que me da no sé qué verles tan atareados preparando la décima temporada. Me sabe fatal decirles esto€ no sé cómo hacerlo.., se les ve tan ilusionados€ a ver cómo se lo explico€ Iré directamente al grano: «The walking dead» ya no la ve nadie. Nadie. Cero. No one. Kaput. Nadie, repito. De verdad, da igual lo que sigan haciendo, nadie lo va a ver. No les den muchas vueltas a los guiones. Acepten como válida la primera toma en cada plano. Si es que va a dar lo mismo. Nadie. Nadie es nadie. Me da igual lo que digan sus datos de audiencia. Cero absoluto.

Según se comenta en la red, el último espectador fue un adolescente de Nebraska. Un tal Barry. No tenía muchas luces y le importaba un pito que las tramas de las últimas temporadas parecieran escritas por el guionista de los videoclips de Leticia Sabater. Él las veía sólo por si a un zombi se le caía un brazo mientras intentaba cruzar una alambrada. No pedía más a la vida. Pero hasta él decidió pasar de todo en el capítulo 5 de la última temporada. ¿La novena? Creo que sí. Qué más da. Y desde que Barry prefirió ponerse a ver porno antes que el capítulo 6, «The walking dead» se quedó literalmente sin ningún espectador.

Leo en las páginas de actualidad televisiva que la nueva tempora

da se estrenará en octubre y traerá nuevos malos malísimos. Hasta han empezado a aparecer ya los primeros carteles. Da mucha penica. A lo mejor la gente que les rodea€ no sé€ la familia, los amigos€ les está diciendo que siguen viendo la serie. Es por lástima. No les crean. Durante los últimos tres años, todos nos hemos bajado del carro y no hay nadie que no se sorprenda de lo mucho que aguantó antes de hacerlo. Estaría por apostar a que ni siquiera ustedes ven cómo quedan finalmente los capítulos después de rodarlos. En el nuevo cartel salen caras que ya no conozco. Ni conoceré. Tiene que ser duro oír esto, pero se les ve trabajando tanto en algo que no va a ver nadie€