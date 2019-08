Un toque gourmet

Después de unas terapéuticas vacaciones sin televisión a miles de kilómetros, una buena manera de volver a la realidad es compartir mesa, desde la prudente distancia del sofá, con los influencers Aless Gibaja y Laura Matamoros, la estilista Raquel Mosquera, los cantantes Rosa López y Francisco, el anfitrión del último «Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition» de Cuatro, emitido en Telecinco estas semanas en esa onda transversal que las atraviesa.

Consciente del tipo del programa en el que está, el solista se presentó como un ser fantástico y maravilloso. «Soy el mejor, Dios me ha dado una voz...». También se definió como mágico. Y le colocan un gorro de Harry Potter, porque la gracia del formato, junto a los protagonistas, está en las acotaciones sarcásticas de una voz en off acompañadas de una selección musical con mucha intención y efectos visuales al estilo de los emoticonos y colorines de las stories de Instagram.

El milagro de la canción demostró sus escasas habilidades en la cocina, con dificultades para encender la vitrocerámica y problemas con las sartenes. Entrando en el menú de la cena, el valenciano llamó a su entrante «Con faldas y a lo loco». A Laura Matamoros le sonó muy antiguo. «¿Era una película, no? ¿La hizo él?». Al segundo de los supuestos platos valencianos lo bautizó como 'cañas y barro': una merluza al horno sobre cama de patatas y bajo manta de cebolla que le quedó cruda. Aless confunde a Blasco Ibáñez con Francisco Ibáñez, el de los tebeos. La que se quedó sin probar bocado fue Rosa que se ha hecho vegana y a la que molesta que opinen sobre su filosofía de vida «de ahora». En la mesa, entre plato y plato, cotillean sobre el anfitrión y su casa, muy clásica, con gotelé. A Aless le parece que Francisco está «súper bueno» y pregunta qué saben sus compañeras sobre él. Raquel Mosquera les da una lección contándoles que se ha casado tres veces. Los jóvenes la llaman la 'Mosquipedia'. También sabe que cantó con M ontserrat Caballé. ¿Quién? Aless no ha oído hablar de ella. La ignorancia de la gente más joven dice mucho sobre lo que está pasando en este país, sentencia Francisco. Ahí lo dejó. La estrambótica cena fue lo más visto del martes, como viene siendo habitual las noches en las que hay cita «gourmet». Apetece al personal reírse un rato, sin complicaciones. Todavía no ha llegado septiembre.